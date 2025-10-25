Torcedores do Flamengo mandam recado a Filipe Luís: 'Não dá mais'

O técnico Filipe Luís foi alvo de críticas após a derrota do Flamengo para o Fortaleza por 1 a 0, neste sábado (25), na Arena Castelão, pela 30ª rodada do Brasileirão. Após o resultado, torcedores do Rubro-Negro utilizaram as redes sociais para mandar um recado ao treinador.

O principal motivo de reclamações foi a presença do atacante Bruno Henrique entre os titulares. O jogador iniciou o confronto como o homem de referência do ataque do Flamengo. Determinado cenário gerou incômodo em parte dos torcedores.

A grande maioria não aprovou a decisão do técnico. O camisa 27 não fez uma boa partida e também foi alvo de críticas dos torcedores, que destacaram as entradas de Wallace Yan e Juninho. Veja a repercussão abaixo:

Como foi Fortaleza x Flamengo?

Texto por: Maurício Luz

Fortaleza e Flamengo fizeram um jogo de posturas opostas no Castelão. Enquanto o time de Martín Palermo apostava em transições rápidas e aproveitava os espaços deixados pelo adversário, o Rubro-Negro priorizava a posse de bola, mas com pouca efetividade no ataque.

Logo no início, o Leão do Pici botou em prática a estratégia com contra-ataques bem encaixados e quase abriu o placar aos sete minutos, quando Bareiro recebeu livre e tentou encobrir Rossi, mas Ayrton Lucas salvou em cima da linha. Pouco depois, Breno Lopes foi mais feliz: aproveitou passe preciso de Herrera e finalizou cruzado de fora da área para abrir o placar para Laion.

O Fla teve mais dificuldade para transformar os 81% de posse de bola na primeira etapa em perigo real. Com erros técnicos e pouca inspiração ofensiva, a equipe só levou perigo nos minutos finais antes do intervalo. Aos 43', Samuel Lino recebeu dentro da área com liberdade, mas optou por cruzar em vez de finalizar, permitindo o corte da defesa tricolor.

Filipe Luís optou por voltar com o mesmo time para o segundo tempo, mas logo aos oito minutos sacou Bruno Henrique e acionou Luiz Araújo. Com maior movimentação na frente, o Rubro-Negro rapidamene levou perigo aos 12', quando Samuel Lino apareceu pelo meio e rolou para Saúl bater de primeira de fora da área, obrigando goleiro Brenno a fazer grande defesa.

Mesmo com a melhora, o Flamengo teve ainda mais mudanças no ataque, e Wallace Yan e Michael entraram nas vagas de Plata e Samuel Lino. O Fortaleza — que perdeu Bareiro lesionado para a entrada de Moisés —, por sua vez, seguiu apostando nas saídas em velocidade, mas com menos efetividade após o intervalo.

As substituições deram nova vida ao Fla, que voltou a assustar com Arrascaeta finalizando para fora, dentro da área, após cruzamento rasteiro de Wallace Yan. Em resposta, Martín Palermo acionou Yago Picachu e Rodrigo Santos nos lugares de Herrera e Pierre buscando maior velocidade na transição.

A pressão do Flamengo só fez aumentar. Aos 30', foi a vez de Arrascaeta encontrar Luiz Araújo em enfiada de bola, e o camisa 7 rubro-negro tocou fraco na saída de Brenno, que ficou tranquilo com a bola. O Fortaleza, que nessa altura do jogo só se defendia, usou as últimas duas cartadas para colocar Matheus Rossetto e Kayke Queiroz, substituindo Breno Lopes e Pochettino. O atacante emprestado pelo Botafogo teve boa chance e chegou a invadir a área adversária em velocidade, mas acabou desarmado.

Nos minutos finais, Filipe Luís optou por sacar Jorginho para entrada do atacante Juninho, aumentando a presença rubro-negra na área adversária. Já nos acréscimos, o camisa 23 teve chance de empatar a partida e cabeceou cruzamento de Ayron Lucas, mas mandou sobre o gol. O lance sacramentou a vitória do Fortaleza em casa.