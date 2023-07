Se o Flamengo foi o clube brasileiro com maior quantia recebida da Fifa, o Machester City foi o primeiro no ranking geral. O atual campeão da Champions League faturou 4,59 milhões de dólares, cerca de R$ 22 milhões. No continente americano, o River Plate, da Argentina, foi o maior beneficiado: 1,2 milhão de dólares, R$ 5,8 milhões.