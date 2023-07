A classificação do Flamengo sobre o Athletico Paranaense ganhou um contorno ainda mais curioso. Ao vencer o Furacão na Ligga Arena, novo nome da Arena da Baixada, o clube da Gávea quebrou uma escrita que durava junto com a rivalidade recente entre as equipes na Copa do Brasil. É o fim da superstição do ano ímpar no confronto.



Flamengo e Athletico se enfrentaram nas últimas cinco edições do mata-mata nacional, com três vitórias para os cariocas e duas para os paranaenses. Com a classificação deste ano, o Rubro-Negro do Rio de Janeiro quebrou a sina dos anos ímpares e pares. O LANCE! explica a situação.