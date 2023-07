Liga Forte Futebol (LFF) e Grupo União



A Liga Forte Futebol do Brasil (LFF) surgiu pela divergência de alguns clubes com propostas da Libra e, apesar do menor poderio econômico, teve uma vitória recente: Cruzeiro, Vasco e Botafogo deixaram o "bloco rival" e formaram o Grupo União ao lado do Coritiba.



Apesar da nomenclatura diferente, esses quatro clubes do Grupo União vão compor o mesmo bloco comercial do restante do Forte Futebol no momento da negociação dos direitos.



Clubes da LFF (24): ABC*, Athletico-PR, América-MG, Atlético-GO, Avaí, Brusque, Chapecoense, Ceará, Criciúma, CRB, CSA, Cuiabá, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional*, Juventude, Londrina, Náutico*, Operário, Sport, Tombense e Vila Nova.



Clubes do Grupo União (4): Botafogo, Coritiba, Cruzeiro e Vasco.



* ABC, Inter e Náutico estão filiados ao Forte Futebol, mas ainda não assinaram com os investidores. Uma mudança para a Libra não está descartada.