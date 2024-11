‘Feliz pela atuação’, diz Léo Pereira sobre empate do Flamengo contra o Fortaleza

Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, elogiou a atuação da equipe carioca, após o empate sem gols contra o Fortaleza. O defensor enalteceu o empenho do time, que atuou com um jogador a menos desde os 22 minutos do segundo tempo.

- A gente veio aqui para ganhar. Desde o primeiro minuto do jogo mostramos isso. Mas, infelizmente, em situações do jogo que acontecem, ficamos com um jogador a menos. Nos portamos muito bem, como em outras ocasiões. Tivemos, aliás, a chance de fazer um gol. A equipe jogou bem mesmo fora de casa, contra uma boa equipe, com um treinador que já está lá há muito tempo. Estou feliz pela atuação da equipe. A gente não sai satisfeito, mas feliz pela atuação - disse Léo Pereira ao "Premiere".

- A gente tem que jogar como Flamengo, jogar para ganhar. Viemos aqui hoje, infelizmente não deu. Mas é manter a seriedade. Mesmo com um a menos todo mundo se dedicou. Temos que terminar o final do campeonato com chave de ouro. Agradecer a torcida que compareceu em bom número - completou.

Veja como foi o jogo entre Flamengo e Fortaleza

O jogo começou muito estudado entre as equipes, com o Flamengo com um pouco mais de volume no ataque. Aos 13 minutos, Bruno Henrique, sozinho na área, aproveitou boa cobrança de falta de Pulgar e cabeceou a bola na trave. Outra grande chance rubro-negra foi aos 32', quando Gonzalo Plata chutou com perigo no gol tricolor.

Léo Pereira durante a partida contra o Fortaleza (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Dois lances causaram polêmicas com a arbitragem na etapa inicial. O primeiro foi aos 27', quando jogadores do time da casa reclamaram de pênalti de Léo Pereira em Moisés. Já aos 39', o árbitro Anderson Daronco marcou pênalti para a equipe visitante, por conta de um toque de um dos braços de Marinho na bola. O VAR, entretanto, recomendou a revisão do lance, e a penalidade foi anulada.

O técnico Filipe Luís optou por tirar Gabigol da equipe, e colocou De La Cruz. O uruguaio, aliás, foi importante na primeira chegada ofensiva do Flamengo no segundo tempo, quando Gerson finalizou de longe. Outra grande chance foi aos 17', quando o camisa 8 rubro-negro achou Michael, que chutou forte, mas parou no goleiro.

O cenário complicou quando Erick Pulgar foi expulso por conta do segundo cartão amarelo, em forte entrada em Marinho. Mesmo assim, a equipe de Filipe Luís ainda contou com boas investidas ofensivas, como com Alcaraz aos 39'. Mas, por outro lado, o Leão do Pici cresceu na partida, e quase conseguiu balançar a rede de Rossi, que fez defesas importantes.