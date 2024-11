Pênalti? Ex-árbitra analisa decisão de Daronco em Fortaleza x Flamengo

Um lance gerou polêmica no primeiro tempo de Fortaleza x Flamengo, na Arena Castelão, nesta terça-feira (26). Anderson Daronco marcou um pênalti para o Rubro-Negro, mas voltou atrás após análise no monitor do VAR. Para a ex-árbitra Nadine Basttos, a penalidade, de fato, não aconteceu.

- A bola toca em Marinho, que mantém o braço junto ao corpo em movimento natural. O VAR acertou ao recomendar a revisão e anular a penalidade - opinou Nadine, comentarista de arbitragem do SBT.

Bruno Henrique tentou driblar Marinho dentro da área, e a bola tocou no braço do atacante do Fortaleza. Caio Max Augusto Vieira chamou Daronco para a revisão no VAR. A decisão do árbitro dividiu opiniões nas redes sociais, e o nome do juiz ficou entre os assuntos mais comentados do "X".