De saída, Alcaraz manda recado à torcida do Flamengo

Após o Flamengo informar o acerto de empréstimo do meia Carlos Alcaraz ao Everton, da Inglaterra, na tarde desta sexta-feira (31), o argentino publicou um vídeo de despedida do Rubro-Negro. Com o anúncio de saída, o jogador não viaja com o elenco do clube carioca para Belém, onde será disputada a Supercopa Rei.

- Obrigado, meu Flamengo. - escreveu Alcaraz, na legenda do vídeo.

O acordo tem cláusula de compra obrigatória condicionada ao cumprimento de metas estabelecidas entre as partes. Alcaraz chegou ao Flamengo em agosto de 2024, mas não se firmou na equipe, encerrando a temporada com dois gols e duas assistências em 18 jogos.

A contratação de Alcaraz pelo Flamengo foi a mais cara da história do clube. Para ter o argentino, o Rubro-Negro desembolsou 20 milhões de dólares (R$ 110,6 milhões) para o Southampton, da Inglaterra.

Nesta temporada, o meia fez sua estreia oficial nesta quinta-feira diante do Sampaio Corrêa. O Flamengo venceu o adversário por 2 a 0, e o segundo gol foi marcado pelo próprio argentino. O duelo marcou o primeiro jogo do elenco profissional no Maracanã.

Alcaraz celebra gol marcado diante do Bahia (Foto: Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Veja a nota do Flamengo na íntegra

O Clube de Regatas do Flamengo informa que chegou a um acordo para a transferência, por empréstimo, do atleta Carlos Alcaraz para o Everton, da Inglaterra. O contrato prevê uma cláusula de compra obrigatória condicionada ao cumprimento de metas estabelecidas entre as partes.

"A decisão de negociar o Alcaraz foi tomada após uma análise detalhada, considerando tanto a visão da comissão técnica quanto os interesses do clube. Trata-se de um grande jogador, mas, dentro do modelo de jogo adotado, entendemos que ele teria poucas oportunidades para desempenhar seu melhor futebol. A negociação garante uma boa oportunidade para o atleta seguir sua carreira com mais protagonismo e, ao mesmo tempo, respeita a estratégia financeira e esportiva do clube", explicou José Boto, Diretor de Futebol do Flamengo.

O jogador não viajará com a delegação para a partida do próximo domingo (2), contra o Botafogo, em jogo válido pela Supercopa Rei 2025.