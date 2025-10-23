Após derrota para o Flamengo no Maracanã, técnico do Racing crava: 'Vamos para a final'

O Racing, da Argentina, ficou perto de segurar o empate com o Flamengo no Maracanã nesta quarta-feira (22), pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Afinal, o gol do time brasileiro na vitória por 1 a 0 saiu apenas aos 43 minutos do segundo tempo (Carrascal marcou). Mas, apesar do revés, os argentinos seguem confiantes. Após o jogo no Rio, o técnico Gustavo Costas afirmou que sua equipe estará na final da competição.

— Estou orgulhoso do nosso elenco. Viemos com muitos problemas, com lesão, jogadores que não estavam 100%, que sabiam que iam jogar só 60 minutos. Estou orgulhoso, porque jogamos de igual para igual. Eles têm mais poder, muitos mais coisas que nós. Temos que agradecer a todos pelo apoio, precisamos estar mais juntos que nunca. Em casa vamos jogar em busca do sonho — iniciou o técnico do Racing.

Gustavo Costas em Flamengo x Racing pela Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

— Está aberto, agradecer à torcida por todo o apoio que deu a este plantel, por ter vindo, por ter enchido sua parte. E que temos que estar mais juntos do que nunca, porque estamos mais vivos do que nunca. Sabemos que em casa vamos jogar o sonho de poder ir a Lima. Poder não, nós vamos para Lima (palco da final da Libertadores) — completou.

Técnico do Racing enaltece elenco do Flamengo: "Equipe europeia"

Gustavo Costas reconheceu a qualidade do Flamengo e a força do time de Filipe Luís jogando no Maracanã. Mas, ainda com tom de confiança, garantiu que sua equipe tem condição de buscar a vaga.

— É uma seleção, é como se estivéssemos jogando contra uma equipe europeia. Sabemos que eles são mais fortes, estavam com 75 mil pessoas. Sei que o próximo jogo é na nossa casa, com nossa gente. Foi um partida difícil, com jogadores de muita classe, um grande técnico. Mas temos que buscar. Nossos jogadores sabem que ainda faltam 90, 95 minutos. Vamos competir com isso — completou.

Flamengo vence Racing com placar magro no Maracanã

O Flamengo venceu o Racing, da Argentina, por 1 a 0 pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. No Maracanã, que contou com mais de 71 mil torcedores, o grande destaque foi Carrascal, autor do único gol do jogo.

Flamengo e Racing voltam a se enfrentar no dia 29 de outubro, em Avellaneda, na Argentina, às 21h30 (de Brasília). A outra chave das semifinais conta com o duelo entre LDU e Palmeiras, que se enfrentam nesta quinta-feira (jogo de ida).

