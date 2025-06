Ex-Flamengo, ‘Drogbinha’ relembra início meteórico no clube e comenta apelido

Subir da base para o profissional do Flamengo e se manter em alto nível exige uma adaptação e mentalidade que poucos têm. Diego Maurício, o "Drogbinha" - como era apelidado o jogador pela torcida - fez o caminho trilhado por craques revelados na Gávea e teve destaque assim que pisou em campo pela primeira vez. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o atacante falou sobre seu início no Flamengo e relembrou a origem do apelido.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

— O começo para mim foi muito meteórico. Eu lembro que não era o momento de eu subir para o profissional, eles pensavam em outros jogadores, e acaba que um jogador se lesiona e eu fui para completar a partida contra o Grêmio Prudente no Maracanã. Depois eu fui saber que não voltaria mais para os juniores, então foi tudo muito rápido — afirmou Diego Maurício ao Lance!

O jogo em questão foi Flamengo x Grêmio Prudente, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de 2010. A partida terminou com vitória do Flamengo por 3 a 1, com dois gols de Vagner Love e um de Juan. O segundo gol de Vagner Love veio graças a Diego Maurício. Em jogada pela esquerda, o garoto foi para cima e sofreu o pênalti do defensor do Prudente. Foi o início da trajetória de Diego com a camisa do Flamengo, que posteriormente foi apelidado de "Drogbinha".

continua após a publicidade

— Quem deu esse apelido (Drogbinha) para mim foi o David Braz. Ele chegou um dia e falou “você parece o Drogbinha, no estilo de jogo, a força”. A torcida abraçou, então não tem como mexer com a torcida. Só que é complicado, pro lado bom ou pro lado ruim. Quando estava mal, era muito ruim. Quando estava bem, era o Drogbinha — contou.

Na primeira temporada de Diego Maurício como profissional, o atacante foi bem. Em 29 partidas disputadas no Brasileirão - a maioria vindo do banco de reservas -, fez cinco gols e distribuiu cinco assistências. Foi a lua de mel com a torcida, que encontrou no "Drogbinha", uma das soluções para o ataque.

continua após a publicidade

Diego Maurício não teve o mesmo desempenho em 2011

Com início meteórico, Diego Maurício caiu de produção na temporada seguinte. Em 2011, foram 27 partidas disputadas, com dois gols e três assistências.

Diego Maurício, o "Drogbinha", jogou no Flamengo entre 2010 e 2012 (Foto: Divulgação)

— Na parte de fora é claro que você sente. Você deixa de ser uma pessoa anônima e passa a ser um rei. As pessoas te olham de uma maneira diferente, te exaltam de uma maneira que não exaltavam antes, então é tudo muito novo. E sendo um moleque jovem, com 17, 18 anos, você começa a pensar “será que eu sou isso mesmo?” Tem a parte que você se deslumbra, que faz parte de todo ser humano, só que você vai aos poucos aprendendo — confessou Diego Maurício, o "Drogbinha", ao Lance!.

Após oscilar entre o time titular e o banco de reservas, Diego Maurício foi vendido pelo Flamengo ao Alania Vladikavkaz, da Rússia, por 2,8 milhões de euros. Atualmente, o "Drogbinha" está de saída do Odisha, da Índia, após cinco anos no país. Lá, ele se tornou o maior artilheiro da história do clube e entrou no top-5 de maiores artilheiros da história do Campeonato Indiano.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real