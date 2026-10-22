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Ex-auxiliar de Medina revela estratégia do uruguaio em Flamengo x Estudiantes

Cauan de Almeida trabalhou na comissão do treinador no Internacional

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
22/10/2026 06:00
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O confronto entre Flamengo e Estudiantes, pela volta da semifinal da Libertadores, também será um duelo de estratégias. No Maracanã, o time argentino terá o desafio de enfrentar a equipe rubro-negra diante de sua torcida, em um duelo em aberto visando a decisão. Para entender o que o clube brasileiro pode encontrar do outro lado, Cauan de Almeida, ex-integrante da comissão técnica do Internacional, analisou o trabalho de Alexander Medina, com quem já trabalhou.

Cauan trabalhou com o técnico conhecido como Cacique Medina no Internacional entre 7 de janeiro e 15 de abril de 2022. Durante o período, os dois estiveram juntos em 17 jogos. A experiência permite ao ex-auxiliar identificar características do treinador uruguaio e projetar como o Estudiantes pode se comportar no Maracanã.

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Segundo Cauan, intensidade, competitividade e organização coletiva estão entre as marcas do trabalho de Medina. Para o duelo com o Flamengo, ele espera uma equipe capaz de alternar a pressão alta com momentos de maior compactação, além de buscar alternativas ofensivas em jogadas verticais e aéreas.

"O Medina é um treinador que valoriza muito a intensidade, a competitividade e a organização coletiva. No período em que trabalhamos juntos, pude conhecer bem essas características. Suas equipes costumam ser agressivas na marcação, fortes nos duelos e objetivas quando recuperam a posse de bola", analisou Cauan.

Cauan com Medina durante treino no Internacional
Cauan com Medina durante treino no Internacional (Foto: Divulgação)

"No Maracanã, acredito que o Estudiantes vai alternar momentos de pressão alta com uma postura mais compacta, respeitando a qualidade do Flamengo. Ofensivamente, espero uma equipe vertical, explorando os corredores, as segundas bolas e as jogadas aéreas. Conhecendo o Medina, tenho certeza de que ele vai preparar um time competitivo, organizado e disposto a buscar a vitória, mesmo fora de casa", completou.

Cauan destaca exigência diária de Medina

A passagem pelo Internacional também permitiu a Cauan observar de perto a rotina de trabalho do treinador. Na avaliação do ex-integrante da comissão técnica colorada, livre no mercado após passagem pelo Avaí, a dedicação e a exigência são características marcantes do profissional e ajudam a explicar a intensidade que costuma cobrar de suas equipes.

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"O Cacique é um profissional muito dedicado, que valoriza bastante o comprometimento dos jogadores. Uma das coisas que mais me marcaram quando trabalhamos juntos foi a exigência diária, independentemente da importância da partida ou do adversário. É uma característica que se reflete nas equipes dele, que costumam apresentar muita intensidade, competitividade e entrega até o último minuto", afirmou.

Estudiantes pode fazer frente ao Flamengo no Maracanã?

Apesar de reconhecer a qualidade do elenco rubro-negro e a força do Maracanã em uma decisão continental, Cauan acredita que o Estudiantes tem condições de competir se conseguir executar o plano de jogo preparado por Medina. Ele chama a atenção para a possibilidade de a equipe argentina apostar em bolas longas para chegar ao ataque.

"O Flamengo tem um elenco de imensa qualidade, jogadores acostumados a grandes decisões e uma torcida que transforma o Maracanã em um ambiente muito especial. São fatores importantes em uma semifinal de Libertadores", destacou.

Alexander Medina aplaude Estudiantes no confronto com o Flamengo, pela Libertadores
Alexander Medina aplaude Estudiantes no confronto com o Flamengo, pela Libertadores (Foto: Juan Mabromata/AFP)

"Ao mesmo tempo, conhecendo o Cacique, sei que ele vai preparar sua equipe para competir com muita organização, provavelmente buscando explorar o jogo direto através de bolas longas, que é uma arma do Estudiantes. Acredito que será um grande jogo, daqueles que exigem concentração e disposição durante os 90 minutos", concluiu Cauan.

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