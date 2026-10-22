Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

ANÁLISE: Paquetá pode ser o rosto de uma noite mágica do Flamengo na Libertadores

Contratação mais cara da história rubro-negra, meia vive a temporada mais artilheira da carreira

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
22/10/2026 05:30
Favorite o Lance! no Google

O Flamengo tem uma decisão pela frente e espera que Lucas Paquetá seja um dos protagonistas de uma noite que pode entrar para a história do clube. Nesta quinta-feira (22), no Maracanã, o Rubro-Negro enfrenta o Estudiantes pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores, após o empate sem gols na Argentina. Com a vaga em aberto, o camisa 11 surge como uma das principais esperanças para levar o time à decisão continental.

O momento individual ajuda a explicar a expectativa. Em sua temporada mais artilheira da carreira, Paquetá chegou a 13 gols em 2026 com a bola na rede diante do Bahia, no último domingo. O número supera suas melhores marcas anteriores por clubes: em 2018, antes de deixar o Flamengo rumo ao Milan, da Itália, o meia marcou 12 vezes pelo Rubro-Negro. Já no Lyon, da França, balançou as redes em 11 oportunidades em sua temporada mais goleadora.

continua após a publicidade

A marca ganha um significado especial pelo contexto do retorno. Em 2026, Paquetá escolheu voltar para casa e se tornou a contratação mais cara da história do clube. Agora, tem a oportunidade de transformar esse investimento e a identificação com o clube em protagonismo justamente no momento mais importante da temporada.

O próprio jogador já imaginava que poderia alcançar números expressivos ao retornar ao futebol brasileiro. Mesmo atuando mais recuado em algumas partidas, ele encontrou no modelo de jogo rubro-negro condições para continuar chegando ao ataque e participando das oportunidades criadas pela equipe.

continua após a publicidade

"Quando voltei ao Flamengo, já sabia como a equipe jogava, propondo o jogo e criando muitas oportunidades. Por isso, imaginava que poderia alcançar essa marca, mesmo atuando mais recuado em algumas partidas", revelou Paquetá, em entrevista ao site oficial do Flamengo.

Paquetá celebra o primeiro gol do Flamengo sobre o Corinthians
Paquetá celebra o primeiro gol do Flamengo sobre o Corinthians (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo/Divulgação)<br>

Os números mostram a regularidade do camisa 11. São 13 gols em 39 partidas pelo Flamengo em 2026, média de um gol a cada três jogos. Desde que iniciou sua trajetória profissional no clube, Paquetá soma 31 gols e oito assistências em 135 partidas. O momento artilheiro, portanto, amplia as alternativas ofensivas de uma equipe que precisa vencer para avançar à final.

A relação do meia com jogos decisivos também aparece nas lembranças da atual campanha continental. Ao apontar seu gol mais marcante até aqui, Paquetá destacou o que marcou contra o Cruzeiro, na partida de ida das oitavas de final da Libertadores, pela importância do confronto e pelo peso daquele momento na busca pela classificação.

continua após a publicidade

"Foi o contra o Cruzeiro, pela importância do jogo e de tudo o que estava em disputa. Era uma partida decisiva na Libertadores, e aquele gol nos ajudou a seguir vivos na busca pela classificação. Felizmente, conseguimos fazer um grande jogo na volta, vencer e avançar de fase", afirmou.

Agora, o desafio é ainda maior. O Flamengo precisa superar o Estudiantes para continuar sonhando com o título, e Paquetá chega à semifinal decisiva vivendo sua temporada mais goleadora. Em seu retorno ao clube do coração, o meia reúne identificação, números e capacidade de aparecer na área. Falta transformar esse cenário em uma atuação decisiva no Maracanã, daquelas que fazem um jogador virar a cara de uma classificação histórica.

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogadores de Flamengo e Vasco

Fora de Campo

Torcida do Flamengo reage à escolha de estádio contra o Vasco: 'Obrigado'

Há 10 horas
Leo Jardim, treinador do Flamengo, faz sinal de positivo durante o empate entre Flamengo e Estudiantes.

Flamengo

Escalação: Jardim tem retorno importante na Libertadores para Flamengo x Estudiantes

Há 11 horas
Estádio Nilton Santos

Futebol Nacional

Contrato assinado por Textor permite Vasco x Flamengo no Nilton Santos, casa do Botafogo

Há 11 horas
Camisa Atlético-MG

Futebol Nacional

Atlético-MG lidera ranking de dívidas do futebol brasileiro; veja lista

Há 12 horas
Lucas Paquetá em Estudiantes x Flamengo

Flamengo

Flamengo

Há 13 horas
Publicação de Danilo, jogador do Flamengo

Flamengo

Danilo, do Flamengo, publica fotos da recuperação no rosto e brinca: 'Resiliência'

Há 13 horas
Mais LANCE!
Rojo, jogador do Estudiantes

Libertadores: Estudiantes consegue liberação de Marcos Rojo para enfrentar o Flamengo

Cadeiras quebradas após Vasco x Boca no Maracanã

Flamengo se manifesta sobre depredações no Maracanã após Vasco x Boca Juniors: 'Vandalismo'

Pedro é abraçado por Estêvão ao fazer o segundo gol do Brasil sobre a Índia

Oito clubes brasileiros entram no top 50 de melhores bases do mundo

Vidente prevê classificação rubro-negra com dificuldades (Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress)

Vidente crava finalista em Flamengo x Estudiantes: 'Chega com tudo'

Leo Ortiz disputa a bola com Guido Carrillo do Estudiantes no empate do Flamengo

Flamengo x Estudiantes: IA crava classificado à final da Libertadores

Copa Libertadores da América 2026 - Flamengo x Estudiantes De La Plata

Flamengo x Estudiantes: onde assistir, horário e escalações da partida pela Libertadores

Alan Lescano em ação durante Vasco e Boca Juniors, pela Sul-Americana

Torcedores do Flamengo e Fluminense reagem à eliminação do Vasco: 'Não é'

Gramado do Maracanã após Vasco x Boca Juniors

Após eliminação do Vasco, Maracanã inicia reparos no gramado para Flamengo x Estudiantes

Flaco López conduz o Palmeiras ao ataque em jogo contra o Flamengo no Brasileirão

Palmeiras domina ranking de minutagem entre clubes da Série A, contra um Flamengo ausente

Kaio Jorge comemora gol pelo Cruzeiro

Torcedores de Flamengo e Cruzeiro reagem à fala de Kaio Jorge: 'Deixou claro'

Botafogo ganhou a Libertadores de 2024 com um a menos em campo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Ídolo do Botafogo é sincero sobre ida ao Flamengo: 'Diferente'

Ryan Roberto comemora gol na vitória do Shakhtar Donetsk Sub-21 sobre o Kolos (Foto: Shakhtar Donetsk)

Ex-Flamengo, Ryan Roberto marca pelo Shakhtar e celebra fase

Taça da Copa do Brasil Feminina

O que está em jogo nas voltas das quartas de final da Copa do Brasil Feminina?