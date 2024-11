Evander relembra interesse do Flamengo e não descarta retorno ao Brasil

Evander com a camisa do Portland Timbers - Foto: Divulgação / Portland Timbers







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 19:05 • Rio de Janeiro (RJ)

Evander, jogador do Portland Timbers, dos Estados Unidos, falou sobre o interesse que o Flamengo teve por sua contratação no início deste ano. Segundo o jogador de 26 anos, o clube norte-americano não demonstrou interesse em negociá-lo. Um retorno ao Brasil em breve, no entanto, não está descartado pelo meia.

➡️Jogo do Flamengo hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações

— Teve interesse de alguns clubes do Brasil. Teve o interesse do Flamengo, do Palmeiras também. Mas naquele momento, a intenção deles (Portland Timbers) não era me vender. Eu não voltei para o Brasil porque eles não quiseram me vender. A volta ao Brasil faz parte do meu plano de carreira. Penso em voltar para o Brasil ou para ir à Europa pensando em chegar à Seleção Brasileira - disse Evander, ao "Chala Podcast".

Evander em campo pelo Portland Timbers - Foto: Divulgação

— Tanto Flamengo quanto Palmeiras mostraram interesse. Na época, os clubes perguntaram condições, e aí o Portland falava um valor astronômico para eles não venderem. E aí, acabou não acontecendo nenhum tipo de negociação - completou o jogador, que chegou a falar sobre um possível retorno ao Vasco, clube em que foi revelado.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Relembre o cenário

No início de janeiro deste ano, representantes do departamento de futebol do Flamengo demonstraram interesse por Evander. O rubro-negro sinalizou uma proposta na casa dos 7 milhões de dólares ( cerca de R$ 34 milhões na cotação da época).

Com o jogo duro dos norte-americanos do Portland Timbers, que pagaram R$ 53 milhões pela sua contratação, o Mais Querido desistiu do negócio.