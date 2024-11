Jogo do Flamengo hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Cruzeiro e Flamengo duelam pela 32ª rodada do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro

Em jogo hoje, o Flamengo encara o Cruzeiro por partida da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, o time da Gávea acabou levando a melhor, vencendo naquela ocasião pelo placar de 2 a 1. A partida terá início a partir das 21h, pelo horário de Brasília, com transmissão do serviço de Pay-per-view do Premiere.

O Flamengo espera repetir o resultado do primeiro jogo do Brasileirão; confira as informações do jogo de hoje (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Flamengo chega para o jogo de hoje após ter vencido o primeiro confronto da grande final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, pelo placar de 3 a 1. Agora, a equipe pode perder por até um gol de diferença que ainda assim irá assegurar o título. No Brasileirão, o time carioca vem de três vitórias e duas derrotas, com 55 pontos somados até o momento.

Já o Cruzeiro também chega embalado para esta partida. Na última quinta-feira (31), o Cabuloso viajou até a Argentina para enfrentar o Lanús, pelo segundo jogo das semifinais da Copa Sul-Americana. O time mineiro saiu de solo argentino com a classificação para a grande final, após vencer o rival por 1 a 0. No Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro é o oitavo colocado, com três empates e duas derrotas em cinco rodadas.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Cruzeiro x Flamengo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Cruzeiro

Brasileirão Série A - 32ª rodada

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 06 de novembro, 21h

📍 Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Premiere

⚽Escalações prováveis de Cruzeiro e Flamengo

Cruzeiro

Cássio; William, João Marcelo (Zé Ivaldo), Villalba e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Álvaro Barreal, Gabriel Veron e Kaio Jorge - Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques: Juan Dinenno (Lesionado); Rafa Silva (Suspenso).

Flamengo

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Allan (Evertton Araújo), Alcaraz; Matheus Gonçalves, Gonzalo Plata e Bruno Henrique - Técnico: Filipe Luís.

Desfalques: Everton Cebolinha, Viña, Pedro, Luiz Araújo, De la Cruz e Carlinhos (Lesionados).