Adriano, ídolo do Flamengo, lançará biografia com sessão de autógrafos

Biografia de Adriano será lançada no dia 13 de novembro - Foto: Divulgação / Inter de Milão







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 18:03 • Rio de Janeiro (RJ)

Adriano, ídolo do Flamengo, lançará a sua biografia no dia 13 de novembro. O evento, que apresentará a obra "Meu Medo Maior", escrito por Ulisses Neto, contará com a presença do Imperador, que fará uma sessão de autógrafos. A Livraria da Travessa, do Barra Shopping, na Zona Oeste do Rio, começará a receber o público às 18h (de Brasília).

Para receber a assinatura de Adriano, o torcedor precisará retirar uma senha, que será disponibilizada no local a partir das 10h do dia. A senha, no entanto, só será entregue mediante a compra do livro ou com a apresentação do exemplar.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

A Editora Planeta é a responsável pela produção do livro, que será distribuído nos mais de vinte países onde ela atua. No Brasil, a tiragem inicial do livro é de 50 000 exemplares.

Biografia de Adriano Imperador - Foto: Reprodução

Adriano Imperador terá jogo de despedida

Adriano terá um jogo de despedida para chamar de seu. O evento contará com grandes craques que jogaram ao lado do Imperador no Flamengo e na Itália, além de nomes históricos do futebol. O Maracanã recebe a festividade no dia 15 de dezembro deste ano.

➡️Jogo do Flamengo hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Zico e Junior, ídolos do Flamengo; Petkovic, Athirson, Zé Roberto, Léo Moura, Vagner Love, Ronaldo Angelim, Júlio César, Reinaldo, Toró, Sávio, Edilson, Denilson, que atuaram ao lado de Adriano com a camisa rubro-negra; além de outros jogadores renomados como Maicon (lateral), Emerson Sheik, Aloísio Chulapa, Beto, entre outros, são os primeiros confirmados para o jogo de despedida.