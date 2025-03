Boto analisa trabalho no Brasil e diz: ‘O Flamengo é um Benfica multiplicado por 40’

José Boto, diretor de futebol do Flamengo, conta com um início mais que animador no clube carioca. Aliás, desde a sua chegada, o Rubro-Negro conquistou dois troféus (Supercopa do Brasil e Taça Guanabara). Em entrevista ao site português "A Bola", o dirigente fez um balanço desses primeiros meses no Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

- É um balanço super positivo. Disputámos duas competições e ganhámos. Os estaduais são uma pré-temporada, mas deu dá tranquilidade e a qualidade de futebol que estamos a apresentar, que é realmente de alto nível, e se calhar pouco visto aqui no Brasil, é algo muito positivo - disse Boto.

Comparação entre Flamengo e Benfica

Durante a entrevista com o veículo português, Boto explicou o tamanho do Flamengo midiaticamente, e comparou o Rubro-Negro com o Benfica.

- Mas o Flamengo é um clube com uma dimensão... é um Benfica multiplicado por 40. Tudo o que se passa no Flamengo tem uma repercussão enorme, que também é algo que qualquer um de nós na Europa não está habituado. Vamos jogar jogos do estadual, Brasília, e são centenas e centenas de pessoas à espera do autocarro no aeroporto, depois mais centenas e centenas de pessoas à espera do autocarro no hotel - iniciou.

continua após a publicidade

José Boto em coletiva pelo Flamengo (Foto: Lucas Bayer/ Lance!)

- Quando jogamos a Supercopa em Belém, houve pessoas que não saíram, não arredaram o pé da porta do hotel, durante horas e horas e horas, na esperança de ver um jogador ou um contacto com o treinador. É um poder popular enorme, mas que depois também tem a outra face da moeda: quando as coisas não correm bem, o que felizmente até agora ainda não aconteceu - completou.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real