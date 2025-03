O Flamengo venceu o Danubio, do Uruguai, por 3 a 1 na noite de terça-feira (4), pela segunda rodada do Grupo A da Libertadores Sub-20. No estádio Carfem, em Ypané, Paraguai, uma jogada de Pablo Lúcio, camisa 8 rubro-negro, repercutiu nas redes sociais.

Já na reta final da partida, o meio-campista de 17 anos, que começou o jogo no banco de reservas, recebeu a bola após jogador adversário afastá-la de cabeça. Com muita categoria, o jogador do Flamengo dominou no peito, deu um chapéu no adversário e, na sequência, fez embaixadinhas. Mas não parou por aí.

Em seguida, Pablo voltou a "chapelar" outro atleta do time uruguaio e lançou, de três dedos, Gusttavo.

Pablo Lúcio, uma das grandes joias das divisões de base do clube carioca, tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027, com multa rescisória para o exterior de 50 milhões de euros (cerca de R$ 316 milhões).

Pablo Lúcio com a taça da Supercopa do Brasil do Flamengo (Foto: Divulgação)

