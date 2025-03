O último ato de Neguinho da Beija-Flor: a ligação entre o intérprete e o futebol

O Carnaval de 2025 do Rio de Janeiro marca a despedida de Neguinho da Beija-Flor da avenida. Aos 75 anos, Luiz Antonio Feliciano, do memorável grito "olha a Beija-Flor aí, gente", encerra a sua carreira como intérprete. Foram 50 anos dedicados à escola de samba da Baixada Fluminense. Nesta matéria, o Lance! relembra grandes sucessos do sambista voltados ao futebol e datlha a ligação dele com o esporte.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

É de Neguinho da Beija-Flor o "hino" de um dos estádios mais emblemáticos do mundo. Afinal, quem nunca escutou a canção "domingo, eu vou ao Maracanã, vou torcer pro time que sou fã..."?

Entenda como surgiu a música O Campeão (meu time)

Em 1979, um amigo de Neguinho o encomendou uma música para falar sobre o Vasco. No ônibus, ao encontro do cruz-maltino, o sambista escreveu a canção. Apesar de ser torcedor do Flamengo, ele rascunhou: "Vou torcer pro Vasco que sou fã".

continua após a publicidade

Posteriormente, o autor trocou o início para "vou torcer pro time que sou fã". Afinal, viu a oportunidade da música se tornar um símbolo de todas as equipes. E foi o que aconteceu.

Neguinho durante desfile (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Na final do Campeonato Brasileiro de 1980, entre Flamengo e Atlético-MG, o sistema de som do Maracanã tocou, pela primeira vez, o "O Campeão (meu time)".

continua após a publicidade

Na ocasião, Neguinho imprimiu milhares de planfetos com a letra da música e distribuiu nas entradas do estádio. Leci Brandão, uma das grandes vozes da música brasileira, ajudou o amigo nesse desafio. E deu certo! Com mais de 150 mil torcedores, o Maracanã pulsou com a emblemática letra antes de a bola rolar (Flamengo campeão).

A canção se tornou hino oficial do Maracanã em 2021 com aprovação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

Neguinho da Beija-Flor em homenagem no Maracanã (Foto: Joao Gabriel Alves/AGIF)

Confira a letra

Domingo, eu vou pro maracanã

Vou torcer pro time que sou fã

Vou levar foguetes e bandeira

Não vai ser de brincadeira

Ele vai ser campeão

Não vou de cadeira numerada

Vou estar na arquibancada

Prá sentir mais emoção

Porque meu time bota pra ferver

E o nome dele são vocês que vão dizer

Porque meu time bota pra ferver

E o nome dele são vocês que vão dizer

(Ô, ô, ô)

Ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô ! (Nome do time)

Ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô ! (Nome do time)

Veja outras canções de Neguinho da Beija-Flor ligadas ao futebol

O Mundo é uma bola

A Beija-Flor pegou o futebol e levou para a avenida em 1986, com o samba, cantado por Neguinho, "O Mundo é uma bola". O enredo foi uma tentativa da escola de Nilópolis em se popularizar com uma temático presente no cotidiano (e foi o que aconteceu). Uma forte chuva atingiu a Sapucaí na noite do desfile (10/02/1986). A agremiação ficou em segundo lugar. A Mangueira foi a campeã.

Veja trecho da música

O meu Rio de Janeiro

O ano inteiro é samba e Maracanã

Se esta profusão de cores

Sensibiliza o visual

A arte é jogar bola

Vai na Copa e faz um carnaval

É milenar...

É milenar

A invenção do futebol

Fez o artista

Ter um sonho triunfal

Remix do hino do Flamengo

Apaixonado pelas cores vermelha e preta, Neguinho da Beija-Flor gravou um remix do hino do Flamengo, ao lado de outros cantores. No início da gravação, Zico, maior ídolo do clube carioca, diz: "Alô, Nação Rubro-Negra, aqui é o Zico, vamos nessa que esse hino é maravilhoso". Em seguida o intérprete inicia a canção.

Mengão, minha maior paixão

Em maio de 2017, Neguinho publicou em seu canal no YouTube o vídeo "Mengão, minha maior paixão", em que o sambista exalta o sue amor pelo clube do coração.

Coração dividido no Maracanã na final do Carioca de 2024

Natural de Nova Iguaçu, Neguinho foi ao Maracanã para assistir o Orgulho da Baixada contra o Flamengo, pela decisão do Campeonato Carioca. Com o Flamengo no coração e toda a gratidão pelo município em que nasceu, ele vestiu uma camisa com os escudos dos dois times.

Neguinho da Beija Flor no Maracanã (Foto: Arquivo pessoal)

Logo após o título do Flamengo, o sambista foi até a sede da Ferj e recebeu das mãos do presidente Rubens Lopes a medalha de campeão do time rubro-negro.