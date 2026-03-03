Leonardo Jardim chega ao Rio para assinar com o Flamengo; treinador dribla imprensa e torcedores

O técnico Leonardo Jardim desembarcou no Rio de Janeiro, no aeroporto do Galeão, na noite desta terça-feira (3) para assinar com o Flamengo. O treinador, que estava livre no mercado desde a sua saída do Cruzeiro, chega ao clube carioca para ocupar a vaga de Filipe Luís, demitido nesta madrugada. O contrato de Jardim será até o fim de 2027.

Torcedores do Flamengo e jornalistas aguardavam Leonardo Jardim, que veio de Belo Horizonte para o Rio. Ele, entretanto, deixou o aeroporto por uma área interna. Assim, não teve contato com os rubro-negros, que ficaram na bronca.

Torcedores do Flamengo na bronca com o técnico Leonardo Jardim (Foto: JP Sombra/Lance!)

O desejo do Flamengo de contar com Jardim não é de hoje. No fim do ano passado, enquanto a cúpula rubro-negra negociava a renovação de contrato de Filipe Luís, o nome do treinador português foi cogitado internamente. Nos últimos dias, com o trabalho do, agora, ex-treinador cada vez mais questionado, o nome de Jardim cresceu nas alas da Gávea.

Conheça Leonardo Jardim, novo técnico do Flamengo

Leonardo Jardim nasceu em Barcelona, na Venezuela, tem pais portugueses e foi criado na Ilha da Madeira. Sem ter conseguido virar um jogador profissional, começou sua carreira como treinador cedo, aos 27 anos, e consolidou uma reputação de "construtor de times", com foco na valorização de jovens talentos e na solidez tática.

Entre os principais nomes que ajudou a revelar está o do astro francês Mbappé, hoje no Real Madrid. Jardim lançou o craque quando este tinha apenas 16 anos. Kylian Mbappé foi, então, um dos principais nomes do Monaco, que conquistaria a Ligue 1 (o campeonato francês) de 2016/2017.

O último trabalho de Leonardo Jardim foi no Brasil, onde dirigiu o Cruzeiro, em 2025. Sua saída do clube mineiro, no fim do ano passado, foi considerada surpreendente, com o técnico alegando a necessidade de descanso. Apesar de não ter conquistado títulos, terminou o Brasileirão em terceiro lugar e caiu na semifinal da Copa do Brasil.

No Mineiro, o português dirigiu a equipe por apenas três jogos, tendo estreado no cargo no último jogo da primeira fase. Depois, viu seu time ser eliminado nas semifinais pelo América-MG, nos pênaltis, após dois empates. Na Sul-Americana, a Raposa caiu na primeira fase.

A falta de títulos, porém, não tinha abalado o prestígio dele junto ao Cruzeiro. A diretoria celeste não esperava sua saída, mas o treinador foi irredutível ao dizer que precisava parar um tempo. Vale lembrar que, em agosto do ano passado, Leo Jardim tinha prometido só trabalhar na Raposa, em solo brasileiro.

– Toda a minha estrutura está 100% no futebol. Não aceito o futebol a 50%, aceito o futebol 100%. Mas vou deixar claro. O que é notícia é que no Brasil só vou treinar o Cruzeiro. E isso que é uma verdadeira notícia. Não vou treinar outro clube no Brasil – disse.

Sua trajetória à beira do gramado começou precocemente, longe dos holofotes das grandes ligas. Aos 27 anos, Jardim já comandava o Camacha, em Portugal. Ficou por lá por cinco temporadas, de 2003 a 2008, e conquistou resultados expressivos para o porte do clube. Depois, foi para o Chaves, outro clube de menor expressão de Portugal, levantando o troféu da segunda divisão lusa da temporada 2007/2008.

O salto para a relevância nacional ocorreu no Beira-Mar. No clube, conquistou novamente o título da segunda divisão portuguesa em 2010. No ano seguinte, foi para o Braga e mais uma vez fez um trabalho de destaque. No clube minhoto, Jardim estabeleceu um recorde de 13 vitórias consecutivas no Português e terminou em terceiro lugar.

Essa performance atraiu os olhares do Olympiacos, da Grécia, onde conquistou seus primeiros títulos importantes: a Liga Grega e a Taça da Grécia na temporada 2012/2013. Apesar das conquistas, o treinador deixou o clube devido a divergências com a diretoria.

De volta a Portugal para a temporada 2013/2014, Jardim assumiu o Sporting em um momento de crise financeira e técnica. Com um elenco jovem e orçamento limitado, ele levou os Leões ao vice-campeonato português e devolveu o clube à Champions League. Foi o suficiente para que despertasse o interesse do Monaco, que disputa as competições da França, onde viveria o ápice de sua carreira.

No principado de Mônaco, Leonardo Jardim foi montou uma equipe que deixou sua marca na última década. Em 2016/2017, ele desbancou o bilionário PSG para conquistar o campeonato francês (Ligue 1) e alcançou as semifinais da Champions League. Sob seu comando, nomes como Mbappé, Bernardo Silva e Fabinho explodiram para o mundo. Ganhou destaque sua capacidade de moldar jogadores novatos e sua habilidade como gestor de elenco.

Após encerrar seu ciclo no Monaco, o treinador buscou novos ares no Oriente Médio, onde ampliou seu currículo de conquistas. No comando do Al-Hilal, da Arábia Saudita, Jardim venceu a Champions League da Ásia e a Supercopa Saudita em 2021.

Sua jornada seguiu para os Emirados Árabes Unidos, onde liderou o Shabab Al-Ahli à conquista do campeonato nacional na temporada 2022/2023. O sucesso no mundo árabe e a trajetória vitoriosa na Europa serviram como trampolim para Leonardo Jardim desembarcar no Brasil em 2025. Agora, depois de uma pausa de menos de três meses na carreira, ele desembarca novamente no país. Porém, quebrando sua promessa de dirigir apenas o Cruzeiro no Brasil, Leonardo Jardim assume o Flamengo e justamente numa decisão. O Rubro-Negro enfrenta, no domingo, o Fluminense. Resta saber se, na sua estreia, o treinador vai conquistar seu primeiro título em solo brasileiro.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.