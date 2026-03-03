O técnico Filipe Luís, demitido do Flamengo após a partida contra o Madureira, usou as redes sociais para se despedir do clube na noite desta terça-feira (3). O treinador, que durante o dia esteve no Ninho do Urubu para falar com jogadores e funcionários, afirmou que está com a "consciência tranquila".

- E à torcida… vocês são a alma disso tudo. Vocês empurraram, cobraram, vibraram, sofreram e acreditaram. Fomos campeões JUNTOS! Levo no coração cada canto, cada aplauso e até cada crítica, porque tudo fez parte dessa caminhada. Saio em paz, de cabeça erguida e com a consciência tranquila. O futebol é feito de ciclos, e o nosso foi HISTÓRICO - diz trecho da nota de Filipe Luís, ex-treinador do Flamengo.

Filipe Luís na vitória do Flamengo sobre o Madureira pela semifinal do Carioca (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Gazeta Press)

Após a coletiva de imprensa do jogo contra o Madureira, na vitória por 8 a 0, Filipe Luís foi comunicado por José Boto que não era mais o técnico do Flamengo. A decisão partiu de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do clube carioca.

Confira a nota de Filipe Luís, ex-treinador do Flamengo

"Hoje me despeço do clube que foi a minha casa por quase 7 anos, o Clube de Regatas do Flamengo.

Foram 9 títulos como jogador e 5 títulos como treinador. Conquistas que entraram para a história, noites inesquecíveis e abraços que jamais sairão da memória. Cada taça levantada teve suor, trabalho, coragem e, acima de tudo, amor por esse escudo.

Agradeço à diretoria que me deu a oportunidade de ter vivido esse ciclo tão vitorioso e serei sempre grato pela confiança que me foi dada para construir uma trajetória tão marcante.

Aos jogadores, meu respeito eterno. Vocês são gigantes. São homens de caráter, profissionais dedicados, campeões dentro e fora de campo. Nada do que conquistamos teria sido possível sem a entrega e a união de cada um.

Não posso deixar de agradecer a oportunidade de me despedir hoje de vocês. Mais do que uma despedida foi uma demonstração de respeito, carinho e união que levarei para o resto da minha vida. Vocês transformaram um momento difícil em algo inesquecível. Cada abraço, cada palavra e cada gesto mostrou que o nosso trabalho foi além das quatro linhas. Construímos algo verdadeiro.

Obrigado por honrarem essa camisa todos os dias e por me honrarem como treinador e como pessoa. Vocês sempre terão meu respeito, minha admiração e minha gratidão.

E à torcida… vocês são a alma disso tudo. Vocês empurraram, cobraram, vibraram, sofreram e acreditaram. Fomos campeões JUNTOS! Levo no coração cada canto, cada aplauso e até cada crítica, porque tudo fez parte dessa caminhada.

Saio em paz, de cabeça erguida e com a consciência tranquila. O futebol é feito de ciclos, e o nosso foi HISTÓRICO.

Obrigado por tudo, Flamengo."

