O Flamengo acertou a contratação do técnico Leonardo Jardim. O treinador, que está livre no mercado, chega para assumir o lugar de Filipe Luís, demitido após a vitória por 8 a 0 contra o Madureira pelo Campeonato Carioca. O técnico português, que trabalhou no Cruzeiro em 2025, tem chegada ao Rio prevista para essa terça-feira (3).

continua após a publicidade

Nome de Leonardo Jardim já estava no radar do Flamengo

Não é de hoje que Jardim está no radar do Flamengo. No fim do ano passado, enquanto a cúpula rubro-negra negociava a renovação de contrato de Filipe Luís, o nome do treinador português foi cogitado internamente. Nos últimos dias, com o trabalho do, agora, ex-treinador cada vez mais questionado, o nome de Jardim cresceu nas alas da Gávea.

Leonardo Jardim, novo técnico do Flamengo, durante jogo do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

➡️ Aposte nos próximos jogos do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Jardim se reuniu com membros da diretoria do Flamengo nesta segunda-feira. A conversa foi fundamental para as partes encaminharem o acordo e, assim, o Rubro-Negro optar pela interrupção do trabalho de Filipe Luís. A informação foi confirmada pela reportagem do Lance!.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.