O técnico Filipe Luís esteve no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, na tarde desta terça-feira (3) para se despedir de jogadores e funcionários do clube. O treinador, demitido após a vitória por 8 a 0 contra o Madureira, pediu a diretoria para ter o último contato com os companheiros.

Inicialmente, os jogadores terião folga nesta. Entrentanto, com a mudança do comando técnico, a programação foi alterada, e os atletas se reapresentaram por volta das 15h.

Como Filipe Luís foi comunicado pela sua demissão após a coletiva de imprensa do jogo contra o Madureira, os jogadores do Flamengo já tinham deixado o Maracanã. Assim, o treinador solicitou a ida ao Ninho para o adeus com os rubro-negros.

Além de Filipe, o auxiliar Ivan Palanco e o preparador físico Diogo Linhares, que deixam o clube ao lado de treinador, também se despediram do elenco. O mesmo vale para Rodrigo Caio. Auxiliar da comissão técnica permanente do clube, o ex-jogador pediu demissão com a queda de Filipe, em um ato de lealdado e agradecimento ao profissional que o chamou para trabalhar no clube.

Filipe Luís durante treino do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Clima tranquilo do lado de fora do CT

A reportagem do Lance! esteve na entrada do centro de treinamento quando Filipe se reuniu com os jogadores. Do lado de fora, o clima era tranquilo, sem cobrança da torcida.

Números de Filipe Luís como técnico do Rubro-Negro

Supercampeão como jogador, Filipe Luís também cravou o seu nome na história do clube como treinador. No total, são 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas em 101 jogos.

