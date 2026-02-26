Flamengo x Lanús: prorrogação ou pênaltis na Recopa?
Rubro-Negro tenta reverter a derrota de 1 a 0 na Argentina
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo entra em campo precisando reverter a derrota por 1 a 0 sofrida diante do Lanús no jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana.
Torcedores do Flamengo se revoltam com titular na Recopa: ‘Destoa muito’
Fora de Campo
Veja os gols de Flamengo x Lanús: algoz do Fla marca de novo, mas Arrasca empata
Flamengo
Gol perdido em Flamengo x Lanús repercute: ‘Não é possível’
Fora de Campo
Para conquistar o título no tempo regulamentar, o Rubro-Negro precisa vencer por dois gols de diferença. Caso devolva o placar de 1 a 0, a decisão será encaminhada para a prorrogação, disputada em dois tempos de 15 minutos.
Se a igualdade persistir após o tempo extra, o campeão será definido na disputa por pênaltis.
➡️ Flamengo x Lanús: acompanhe ao vivo a decisão do título da Recopa Sul-Americana
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Confira as informações de Lanús x Flamengo
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X LANÚS
Jogo de volta - Recopa Sul-Americana
📆 Data e horário: quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (BRA)
📺 Onde assistir: Espn e Disney+
🟨 Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
🚩 Assistentes: Nicolas Tarán (URU) e Carlos Barreiro (URU)
🖥️ VAR: Andrés Cunha (URU)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Plata.
LANÚS (Técnico: Mauricio Pellegrino)
Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina, Cardozo e Marcelino Moreno; Salvio, Castillo e Carrera.
➡️ Aposte na vitória do Flamengo sobre o Lanús!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias