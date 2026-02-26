Flamengo x Lanús: prorrogação ou pênaltis na Recopa?

O Flamengo entra em campo precisando reverter a derrota por 1 a 0 sofrida diante do Lanús no jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana.

Para conquistar o título no tempo regulamentar, o Rubro-Negro precisa vencer por dois gols de diferença. Caso devolva o placar de 1 a 0, a decisão será encaminhada para a prorrogação, disputada em dois tempos de 15 minutos.

Se a igualdade persistir após o tempo extra, o campeão será definido na disputa por pênaltis.

Flamengo x Lanús pela Recopa (Foto: PETER ILICCIEV/AGENCIA ENQUADRAR)

Confira as informações de Lanús x Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X LANÚS

Jogo de volta - Recopa Sul-Americana

📆 Data e horário: quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (BRA)

📺 Onde assistir: Espn e Disney+

🟨 Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

🚩 Assistentes: Nicolas Tarán (URU) e Carlos Barreiro (URU)

🖥️ VAR: Andrés Cunha (URU)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Plata.

LANÚS (Técnico: Mauricio Pellegrino)

Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina, Cardozo e Marcelino Moreno; Salvio, Castillo e Carrera.

