Escalação do Flamengo terá mudança no ataque diante do Atlético-MG

Michael é novidade na escalação do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 13:57 • Rio de Janeiro

A julgar pela provável escalação do Flamengo, o torcedor deve esperar um time ofensivo para a primeira partida da final da Copa do Brasil, neste domingo, às 16h, no Maracanã, diante do Atlético-MG. Isso porque o técnico Filipe Luís projeta o time com um trio de atacantes: Michael, Plata e Gabigol.

➡️Confira os jogadores que atuam no Brasil convocados por Dorival

A formação é bem diferente daquela que empatou por 1 a 1 com o Internacional na quarta-feira, em jogo atrasado válido pela 17ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o treinador armou o ataque no Beira-Rio com Plata, Alcaraz e Bruno Henrique. Alcaraz, inclusive, marcou o gol rubro-negro, cobrando pênalti.

Para este domingo, contudo, o jogador deve esperar uma oportunidade no banco, enquanto Bruno Henrique não poderá jogar por estar suspenso — ele foi expulso no segundo jogo com o Corinthians pelas semifinais da Copa do Brasil.

Reserva diante do Inter, até para evitar um maior desgaste físico para a final, Gabigol deve voltar ao comando de ataque do Flamengo diante do Atlético-MG. Michael também começou no banco em Porto Alegre, mas entrou no segundo tempo e deu boa resposta.

Problemas para definir a escalação do Flamengo

Além da novidade no ataque, a escalação do Flamengo deve ter o retorno de Alex Sandro na lateral-esquerda. O jogador não atuou nas duas últimas partidas devido a um desconforto muscular na coxa direita.

Filipe Luís, porém, também tem uma lista de desfalques. Além de Bruno Henrique, Pulgar também está suspenso e Carlinhos não pode atuar porque já disputou a Copa do Brasil pelo Nova Iguaçu. E há ainda os lesionados: Cebolinha, De la Cruz, Luiz Araújo. Pedro e Viña.

Assim, a escalação do Flamengo para enfrentar o Atlético-MG deverá ter Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton, Gerson e Arrascaeta; Michael, Plata e Gabigol.