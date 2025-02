O Flamengo mantém a postura de não abrir mão de titulares nesta janela de transferências. O último nome que recebeu uma proposta do futebol europeu, recusada pela diretoria, foi o do meio-campista Gerson. José Boto, aliás, diretor do Rubro-Negro, teve uma conversa com o estafe do capitão. Segundo o português, as partes estão no mesmo caminho.

- É verdade que chegaram propostas pelo Gerson, que recusamos pois achamos que não era o momento de vender. Tive uma reunião com o pai dele e o importante é que no momento estamos focados e no mesmo caminho, para o que interessa ao Flamengo e ao Gerson - disse o dirigente, em entrevista à "Espn".

Entenda o cenário

A diretoria do Flamengo recusou a oferta do Zenit, da Rússia, por 18 milhões de euros (R$ 107 milhões na cotação atual). Posteriormente, os russos formalizaram uma nova proposta, no valor de 20 milhões de euros fixos mais 9 milhões de euros em metas (R$ 173 milhões no total), segundo o "Ge". O clube ainda não respondeu.

Gerson durante pré-jogo do Flamengo (Foto: Reprodução)

Um dos pilares da equipe de Filipe Luís, Gerson é peça fundamental no Flamengo, tanto em campo quanto fora dele. O capitão é uma referência, principalmente, para os mais jovens, como Wesley, Evertton Araújo e Lorran.

