Após reclamação de representantes de clubes, a Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) alterou os horários dos jogos da 11ª rodada do estadual (que serão no final de semana). Erick Pulgar, meio-campista do Flamengo, elogiou a escolha da entidade.

- A verdade é que é uma boa mudança para nós. Acho que, na hora de dar o espetáculo para as pessoas que vão nos ver no estádio, isso é super importante. O que aconteceu com o Fluminense, durante aquele jogo fazia muito calor, e talvez nem todos estivéssemos tão sólidos na hora de jogar. Acho que essas mudanças nos ajudam e também ajudam o público - afirmou o chileno, em entrevista à "FlaTV".

Erick Pulgar em ação no Campeonato Carioca (Foto: Paula Reis/ Flamengo)

O confronto entre Flamengo e Maricá no sábado, que estava marcado para as 16h30, passou para 19h.

Bom momento da equipe neste início do ano

Campeão da Supercopa do Brasil, o Flamengo, já classificado para as semifinais do Campeonato Carioca, é o líder do estadual. Neste sentido, Pulgar elogiou o desempenho da equipe, e enalteceu o momento físico dos atletas.

- Já estamos demonstrando, neste começo de ano, a força deste grupo, que é, como você disse, independente de quem esteja em campo, seja quem começa jogando, quem entra no segundo tempo ou por qualquer outro motivo, todos jogam da mesma maneira. Essa será a força deste grupo ao longo de todo o ano, não apenas agora no início. O bom é que, fisicamente, o grupo está bem e adaptado à ideia do Filipe.

