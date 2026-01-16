O Flamengo informou nesta sexta-feira (16) que o lateral-esquerdo Johnny Góes recebeu alta hospitalar após passar por cirurgia no ombro esquerdo e já iniciou o processo de recuperação. O procedimento foi realizado na noite de quinta-feira (15) e não teve intercorrências.

De acordo com nota divulgada pelo clube, a operação transcorreu conforme o planejamento do Departamento Médico rubro-negro. Johnny segue sob acompanhamento médico e dará continuidade ao tratamento voltado à reabilitação da lesão.

O jogador havia sido diagnosticado com problema na articulação acromioclavicular do ombro esquerdo após sofrer um trauma durante a partida contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca. Ele precisou ser substituído ainda no primeiro tempo.

Em entrevista coletiva após a derrota por 2 a 1, o técnico Bruno Pivette já havia adiantado a possibilidade de cirurgia e classificou a lesão como "grave".

— O Johnny infelizmente teve uma lesão séria no ombro. Está se discutindo até a questão da intervenção cirúrgica. Naquele momento precisava de um lateral mais ofensivo, que é o caso do Gusttavo. Precisava de um jogador mais agudo. O Carbone é uma boa opção. Agora vamos tirar as informações do departamento médico para tomar a melhor decisão de quem joga no sábado — disse o treinador.

Confira a nota do Flamengo na íntegra

"Conforme informado anteriormente, o atleta Johnny Góes foi submetido, na noite desta quinta-feira (15), a procedimento cirúrgico no ombro esquerdo. A cirurgia transcorreu conforme o planejado, sem intercorrências.

O jogador recebeu alta hospitalar na manhã desta sexta-feira (16) e já iniciou o processo de recuperação, sob acompanhamento do Departamento Médico do Flamengo."

Johnny recebe atendimento durante duelo entre Flamengo e Bangu (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

