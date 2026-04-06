Marcos Braz revela bastidores de 'ano mágico' do Flamengo em 2019

O ex-dirigente do Flamengo, Marcos Braz, foi o convidado do programa Fut&Papo, do Lance!, nesta segunda-feira (6). O dirigente relembrou o ano mágico de 2019, quando o clube conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores após 38 anos de jejum na competição continental. O ex-vice-presidente também detalhou bastidores da montagem do elenco, a relação com Jorge Jesus e falou sobre a tragédia do Ninho do Urubu.

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Marcos Braz revelou que tinha a sensação de que o time poderia chegar longe, mas não imaginava que seria de forma tão natural. Ele lembrou que o elenco era formado por jogadores que já haviam sido vice-campeões do Brasileirão e que o clube contratou nove reforços, sendo oito titulares para fortalecer ainda mais o time.

– Eu, pelo menos, sabia que com esses jogadores que estavam vindo para o Flamengo, eu tinha a sensibilidade de que: 'Se eles derem liga, a gente vai chegar muito longe'. Mas, é claro, eu não achava que seria natural. O time já estava 38 anos sem ganhar Libertadores – afirmou.

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– A gente pega o elenco que tinha sido vice-campeão do Brasileirão, contratamos nove jogadores, sendo oito titulares para uma equipe que já havia sido vice-campeã. Esse papo de 'cheirinho' não colou comigo – disse.

Marcos Braz quando era dirigente do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O ex-dirigente também falou sobre o incêndio no Ninho do Urubu que matou dez jovens das categorias de base do clube. Braz, que tinha apenas 34 dias de gestão como vice-presidente do Flamengo na época, classificou o episódio como o pior da história do clube.

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– Foi a pior situação da história dos 130 anos do Flamengo. Eu tinha 34 dias de gestão como vice-presidente. A gente passou por muita pressão, e construir aquele time foi uma grande tarefa – recordou.

– 'Paga os garotos, em vez de contratar jogadores'. Eu tinha que contar até dez, respirar e continuar. A gente acompanhou essa situação por perto, mas não na parte da jurídica. Eu acredito que ainda não acabou, que estão em curso para que se encontre os causadores do acidente. Mas eu não tenho conhecimento jurídico sobre como está – completou.

Marcos Braz também falou sobre a relação com Jorge Jesus

Um dos grandes personagens do ano mágico, o técnico Jorge Jesus foi contratado pelo Flamengo em junho de 2019. Braz contou como foi a negociação e revelou que o português chegou a ser procurado por outros clubes brasileiros.

– Nunca teve nada do Vasco, teve do Atlético-MG. Ele estava sob contrato na Arábia Saudita e queriam que renovassem, mas ele disse que só iria renovar quando acabasse o campeonato. Ele sai, vai para Portugal. Eu já o conhecia, pois já via história sobre ele – contou.

– Eu fui a Europa para contratar Filipe Luís, e ele estava no Brasil, assistindo ao Atlético-MG. Eu liguei para ele e pedi para ele esperar e não fechar nada antes de eu conversar com ele. 'Quando você voltar a Portugal, quero tomar um café com você'. Foi isso que aconteceu. Ele me encontrou no hotel e a gente negociou. O Bruno Spindel me encontrou lá, as coisas se adiantaram bem. O Landim também chegou e deu tudo certo – afirmou.

Sobre a relação com o treinador, Braz disse que o português era visto como ríspido e rígido, mas que no Flamengo deu mais liberdade aos jogadores do que em toda a sua carreira.

– Muitos diziam que ele era ríspido, que era muito rígido, mas o Jorge Jesus, no Flamengo, deu muito mais abertura aos jogadores que em toda a carreira dele – finalizou.

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