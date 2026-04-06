Marcos Braz vê saída de Filipe Luís do Flamengo ligada a 'carinho' com gestão anterior

A troca de treinador na Gávea segue dando o que falar mesmo um mês após a chegada de Leonardo Jardim. Em entrevista ao Fut&Papo, programa do Lance!TV, o ex-dirigente do Flamengo Marcos Braz afirmou que a demissão de Filipe Luís teve como um dos motivos um "carinho" do técnico com a diretoria anterior.

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Braz deixou o clube ao fim de 2024, quando a se encerrou a gestão de Rodolfo Landim, e Luiz Eduardo Baptista assumiu a presidência Questionado sobre o início de ano conturbado no Mais Querido, com a troca de comando e notícias de cobranças internas a jogadores pela postura — como Gonzalo Plata —, Braz adotou postura cautelosa. Contudo, não deixou de alfinetar os membros da atual diretoria e relembrou que foi ele quem contratou Filipe Luís.

— O trabalho que eu exerci dentro do Flamengo exige um pouco de prudência na hora de se posicionar, até para não atrapalhar e não gerar interpretações equivocadas. Por isso, procuro sempre falar com responsabilidade. Outras pessoas não fizeram isso comigo, mas eu faço. É um assunto em que você precisa estar muito bem municiado de informações internas. O Flamengo vem de um ano excelente: ganhou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Então, não vejo tanto motivo para uma turbulência tão grande. Claro que perder títulos é sempre ruim. Houve a perda da Supercopa, e isso acaba gerando um ambiente mais instável. Sobre a troca de comando, vejo de fora que a diretoria talvez já tivesse essa percepção de buscar um momento para fazer a mudança. E isso é um direito da diretoria: presidente, vice e executivo precisam trabalhar com quem se sentem confortáveis — iniciou o ex-vice-presidente de futebol do Flamengo, que seguiu:

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— Como era início de temporada e já havia um desgaste em relação à renovação, acabou acontecendo a saída do Filipe Luís e da comissão técnica. Chega um treinador que considero bom, experiente, com passagem relevante no futebol mundial. Então, não vi tanto problema, apenas não queriam seguir com um determinado técnico, porque havia um carinho com uma diretoria passada. Isso acontece em vários lugares do mundo, mesmo com bons resultados e profissionalismo. Toda mudança traz consequências, assim como manter também traria — continou Braz, acrescentando:

— O importante é que dê certo, que o Flamengo consiga fazer mais uma boa temporada, como foi no ano passado. Existe, claro, a questão do "fantasma" do Filipe Luís. Diferente de outras contratações, ele veio como jogador acreditando em um projeto. Tinha acabado de ser campeão da Copa América, estava no fim de contrato com o Atlético de Madrid, não pensava em voltar ao Brasil, mas acabou comprando a ideia. Teve uma trajetória vitoriosa como jogador e depois iniciou uma transição para outra função no futebol, que é completamente diferente. Ser chefe de comissão técnica é muito diferente de ser jogador. Ele iniciou esse processo já com uma trajetória consolidada. Agora, a diretoria fez o que considerou mais adequado, mas certamente vai conviver com as consequências dessa decisão. No fim das contas, eu encaro isso com naturalidade. Não digo se é certo ou errado. Faz parte do futebol.

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O Flamengo também passou por troca de treinador "polêmica" sob a gestão de Marcos Braz. Ao fim de 2022, Dorival Júnior não teve o contrato renovado, apesar das conquistas de Libertadores e Copa do Brasil. O dirigente no entanto, vê poucas semelhanças entre o episódio e a saída de Filipe Luís.

— Eu entendo quando você faz essa comparação, pela troca de um técnico campeão. Mas, é injusto com o Filipe Luís atrelar a história do Dorival no Flamengo com a dele. Primeiro, é importante esclarecer: o contrato do Dorival não foi rompido. Ele chegou ao fim, e nós optamos por não renovar. Nós tínhamos também a informação de que ele poderia assumir a Seleção Brasileira, e isso não foi comunicado da melhor forma. Na época, falhamos nesse ponto. Além disso, nas negociações de renovação, sempre havia o pedido de uma cláusula de liberação para a Seleção, algo que, em nenhum momento, nós quisemos aceitar.

— Então, são situações diferentes. Em um caso, há uma rescisão de contrato; no outro, uma decisão de não renovar. Além disso, no caso do Filipe, existe todo o contexto de um ex-jogador do clube, que teve uma trajetória recente, conquistou títulos importantes e tinha uma relação direta com o elenco. Esse é o principal ponto de diferença que eu enxergo — completou.

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Ex-dirigente do Flamengo, Marcos Braz concede entrevista ao Lance! (Foto: Reprodução)

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