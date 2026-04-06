Jorginho tem lesão confirmada e desfalca o Flamengo na Libertadores

O Flamengo confirmou na tarde desta segunda-feira (6) que Jorginho sofreu lesão muscular na panturrilha esquerda na partida contra o Santos, no Maracanã, no último domingo (5). Desta forma, o meio-campista desfalcará a equipe na estreia da Libertadores na próxima quarta-feira (8), diante do Cusco, no Peru.

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O ítalo-brasileiro deixou o duelo com o Peixe com dores na região. Nesta segunda, no CT Ninho do Urubu, ele foi submetido a exame de ressonância magnética, que apontou a contusão. O jogador já iniciou o tratamento junto ao departamento médico do clube.

Jorginho fez um dos gols do Flamengo na vitória por 3 a 1 sobre o Santos, em duelo válido pela décima rodada do Brasileirão. De pênalti, o volante fez o segundo gol rubro-negro no Maracanã, que marcou a virada dos donos da casa.

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Além de do ítalo-brasileiro, o Mais Querido tem outros desfalques confirmados para a estreia na Libertadores 2026. Atual campeão, o Flamengo também não contará com Alex Sandro, Erick Pulgar, Everton Cebolinha e Saúl Ñíguez, todos no departamento médico.

O primeiro jogo do Rubro-Negro em busca do pentacampeonato continental será diante do Cusco, do Peru, a 3.350 metros acima do nível do mar. A bola rola às 21h30 (de Brasília).

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Jorginho entra em campo pelo Flamengo de mãos dadas com os filhos antes de duelo com o Santos no Maracanã, válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

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