Empresário volta a oferecer jogador ao Flamengo; entenda

Claudinho e Wendell são nomes frequentemente ventilados no Flamengo (Foto: Divulgação Zenit)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/06/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

Um dos representantes do meia atacante Claudinho entrou em contato com a diretoria do Flamengo nos últimos dias. Durante a conversa, o empresário do jogador do Zenit (Rússia) ofereceu o atleta ao time Rubro-Negro, que ainda não se manifestou sobre o caso.

O jornalista Venê Casagrande publicou que o estafe de Claudinho retomou as conversas com o Flamengo, no intuito de saber se o clube carioca mantém o interesse no futebol do camisa 11. Embora o departamento de futebol goste do meia, uma negociação com o Zenit ainda não foi aberta.

A novela entre Flamengo e Zenit, em relação ao Claudinho, já é de conhecimento de todos. Visto que, em junho de 2023, o Rubro-Negro ofereceu 15 milhões de euros (R$ 78,4 milhões na cotação da época) pelo jogador, porém o clube russo recusou a oferta. No entanto, o Zenit deixou claro ao Flamengo que só aceitaria vender o brasileiro por 25 milhões de euros (R$ 130,7 milhões na cotação da época).

CLAUDINHO NÃO PRETENDE COMPRAR BRIGA COM O ZENIT

A situação de Claudinho no time do leste europeu é muito positiva. O craque segue sendo um dos principais jogadores da equipe e tem contrato até junho de 2027. Segundo o Coluna do Fla, o meia vê uma transferência ao futebol brasileiro com bons olhos. A questão é que o atleta não quer forçar uma saída. Clube e jogador têm uma relação ótima, e o estafe do camisa 11 não pretende prejudicar esse status.

NÚMEROS DE CLAUDINHO

Titular absoluto do Zenit, Claudinho disputou 41 jogos na temporada 2023/24. Camisa 11, o brasileiro marcou cinco gols e deu nove assistências em partidas pelo Campeonato Russo e pela copa nacional. Importante ressaltar que Claudinho, assim como todos do clube, estão banidos de competições da UEFA por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia.