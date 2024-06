Flamengo SAF: veja o que candidato à presidência falou

BAP participou da conquista de vários títulos recentes do Flamengo (Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)







Publicada em 11/06/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

Luiz Eduardo Baptista, conhecido como ‘BAP’, é o atual Presidente do Conselho de Administração do Flamengo, na gestão de Rodolfo Landim. No entanto, mesmo fazendo parte do grupo do Presidente em exercício, BAP mostrou ter um pensamento oposto ao de Landim, no que diz respeito a SAF.

Conforme o candidato à presidência do clube, não existe nem uma hipótese de mudar o modelo de gestão caso vença a eleição no final do ano.

“Podem negar em meu nome que eu seja a favor da SAF. Nem de qualquer venda de parte do clube. Em qualquer grupo que isto seja divulgado”, afirmou, em contato com o portal GOAL.

Rodolfo Landim, pensa o contrário em relação a SAF no Flamengo. Para o atual Presidente, o Mais Querido se beneficiário muito do modelo de gestão, no sentido financeiro. Além disso, uma eventual construção de um estádio próprio com tranquilidade e estabilidade, passa pela implementação da SAF.

É importante ressaltar, que o mandatário do Rubro-Negro criou uma lista com quatro garantias antes de divulgar o seu apoio na eleição que acontecerá em dezembro deste ano. No momento, o foco é encontrar alguém que seja a favor da SAF no Flamengo, como o vice-presidente geral e jurídico Rodrigo Dunshee.

Confira lista que Rodolfo Landim busca em candidatos

– Manter e ampliar o comando de Marcos Braz no futebol do Flamengo.

– Delegar à ex-presidente Patrícia Amorim os esportes olímpicos.

– Terceirizar e privatizar a gestão do Maracanã em um modelo de SAF.

– Endurecimento com membros da oposição, inclusive com quem mudar de lado

– Apoiar a SAF