Grêmio tem desfalque de peso para jogo contra o Flamengo, pelo Brasileirão

Diego Costa não encara o Flamengo e deve desfalcar o Grêmio por algumas semanas (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/06/2024 - 16:14 • Rio de Janeiro (RJ)

Diagnosticado com uma lesão muscular de grau três, Diego Costa será desfalque do Grêmio contra o Flamengo. Por conta da gravidade, o centroavante não deve ser visto em campo com a camisa do Imortal por algumas semanas.

➡️ Clique para assinar o Premiere por 30 dias grátis!

O atleta se lesionou na partida contra o Estudiantes, pela 6ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O atacante precisou ser substituído no início da segunda etapa com dores na região do adutor da coxa esquerda.

Contra o Flamengo, o Grêmio deve iniciar o jogo com João Pedro Galvão, que é o único centroavante de origem disponível para o técnico Renato Gaúcho. Outra opção, André Henrique está em tratamento de uma lesão no tornozelo direito.

Além de Diego Costa, o Tricolor não conta com o meia Villasanti e o ponta Soteldo, uma vez que ambos estão servindo as seleções do Paraguai e Venezuela na Data Fifa.