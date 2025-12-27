Se a torcida do Flamengo está ansiosa pela renovação de Filipe Luís, o vestiário rubro-negro não fica atrás. Presente no Jogo das Estrelas de Zico, neste sábado (27), o zagueiro Léo Ortiz conversou com o Lance! e foi sincero ao comentar o impasse entre o treinador e a diretoria.

O defensor revelou que, mesmo internamente, os atletas não têm acesso aos detalhes da negociação, o que gera curiosidade no grupo, mas reforçou o desejo unânime pela continuidade do trabalho.

Um dos pilares da defesa no ano mágico de 2025, Ortiz destacou a importância de Filipe Luís não só taticamente, mas na gestão do dia a dia. Para ele, o sentimento do elenco é um só: gratidão e torcida pela permanência.

— Eu vou falar por mim, mas eu acredito que as pessoas estejam na mesma ideia que eu, torcendo para que ele fique. É um cara que nos ajudou muito a conquistar tudo e é um cara muito, muito bom no dia a dia com a gente. Então, eu acredito que todos os jogadores estejam na mesma torcida para que ele fique — afirmou.

Sobre os bastidores da tratativa, que envolve um ultimato do presidente BAP e divergências financeiras, Léo Ortiz admitiu que os jogadores vivem a mesma incerteza dos torcedores.

— É lógico que para a gente não passa nada em relação à negociação. A gente às vezes até fica mais curioso para saber, mas a gente não sabe de nada — revelou o zagueiro.

Ao fim, Ortiz projetou o cenário ideal para o Flamengo: um acordo rápido e duradouro.

— Eu só posso torcer para que ele e o clube se entendam e que possa ter um final feliz, que seja ele ficando para a gente por muitos anos — finalizou.

O impasse entre Flamengo e Filipe Luís

A declaração de Léo Ortiz acontece em meio ao "Dia D" para o Flamengo. O presidente Luiz Eduardo Baptista (BAP) estipulou este domingo (28) como prazo final para que o agente de Filipe Luís aceite a proposta do clube. Caso não haja acordo, o Rubro-Negro buscará outro nome no mercado.

Filipe Luís, técnico do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

