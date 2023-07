A juíza Marcela Raia Sant'Anna determinou a soltura de Leonardo Felipe Xavier Santiago, torcedor do Flamengo suspeito de atirar garrafa que matou a torcedora do Palmeiras Gabriela Anelli. A magistrada da 5ª Vara do Júri de São Paulo acolheu um pedido do Ministério Público. A informação é do jornal "O Globo".