CAIXA CHEIO COM SAÍDAS



Antes mesmo da abertura da janela de transferências, o Flamengo se movimentou e buscou novas caras para o elenco. Para abrir espaço para as peças, no entanto, o Rubro-Negro negociou as saídas de Hugo, Marinho e Vidal, já citadas na reportagem. A economia com as negociações é muito grande, especialmente no caso dos dois últimos.



Marinho não vinha recebendo oportunidades e chegou a ficar afastado do elenco do Flamengo por conta de um desentendimento com a comissão técnica de Sampaoli. O Rubro-Negro o negociou com o Fortaleza e, além dos R$ 2 milhões recebidos, cortou cerca de R$ 750 mil em salários.



No caso de Vidal, a economia foi ainda maior. Mesmo que tenha sido uma rescisão amigável, ou seja, o atleta recebeu apenas pelos dias trabalhados no clube, o Flamengo cortou cerca de R$ 1 milhão em salários pagos ao chileno. O atleta, inclusive, estava entre os cinco maiores vencimentos do Rubro-Negro.