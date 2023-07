Depois de empatarem no último sábado (08), em São Paulo, Flamengo e Palmeiras travam nova disputa. Dessa vez, o palco é o prêmio Confut Sudamericana 2023, que celebra as diretorias do melhores times do continente. Apesar de estarem concorrendo aos "títulos" em diversas frentes, o confronto entre paulistas e cariocas é extremamente curioso na categoria "Profissional em Direito Desportivo".



Primeiro colocado na votação popular da categoria, o Flamengo concorre com Antonio Panza, diretor jurídico do clube. O Palmeiras ficou em segundo no quesito, com André Sica, que acompanha o dia a dia jurídico do Alviverde há quase 15 anos. A votação para eleger os melhores no Confut funciona em duas etapas: a primeira consiste da votação popular, já encerrada e, depois, um grupo de jurados deixa suas opiniões.