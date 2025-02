Flamengo e Maricá se enfrentam, neste sábado (22), em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Carioca. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), e as equipes entram no campo do Maracanã, no Rio de Janeiro. O confronto será transmitido pela SporTV (TV fechada), da Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).

Onde assistir a Flamengo x Maricá

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X MARICÁ

11ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: sábado, 22 de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: SporTV, Premiere e Gloplay

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela; Gerson, De La Cruz e Arrascaeta; Plata, Michael e Bruno Henrique

MARICÁ (Técnico: -)

-

