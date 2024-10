Em gafe na coletiva do Flamengo, Marcos Braz aponta título que falta a técnico alemão

Marcos Braz em coletiva na tarde desta terça feira (01) no Ninho do Urubu (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 20:29 • Rio de Janeiro

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do {Flamengo}, e Bruno Spindel, gerente de futebol do Rubro-negro, foram perguntados na apresentação oficial de Filipe Luís como novo treinador sobre a constante mudança de técnicos do clube. Desde 2019, mesmo com várias conquistas, o rubro-negro teve 14 comandantes diferentes no período. Mas o vice de futebol acabou cometendo uma gafe.

➡️Filipe Luís explica como o Flamengo vai atuar no seu comando e a herança deixada por Tite

(Foto: João Brandão/Lance!)

Os dois dirigentes responderam ao questionamento e fizeram uma comparação entre o futebol brasileiro e o europeu. Spindel destacou as diferenças na pressão e nas expectativas em relação aos resultados, observando que alguns treinadores levam anos em certos clubes europeus antes de conquistarem títulos expressivos.

Braz tentou acrescentar o comentário com um exemplo, mas acabou se confundindo e cometendo uma gafe.



- Contribuindo também. Klopp parece ter passado quatro anos sem ganhar a Libertadores. Se eu ficar quatro anos sem ganhar aqui, eles estarão apontando aquela câmera para a minha cabeça. Essa é a verdade - afirmou Braz.

Gafe à parte, vale ressaltar que Jürgen Klopp nunca treinou um clube sul-americano e, portanto, nunca disputou uma Libertadores. Ele comandou o Liverpool de 2015 a 2024, deixando a equipe ao final da última temporada após conquistar todos os títulos possíveis, incluindo a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes.



➡️ Marcos Braz comenta situação de Hugo Souza no jogo entre Flamengo e Corinthians



Filipe Luís foi oficialmente apresentado como o novo técnico do Flamengo, assumindo o lugar de Tite, que foi dispensado na última segunda-feira (30). Inicialmente anunciado como interino, Filipe Luís agora será o treinador permanente, com contrato até dezembro de 2025. Sua estreia está marcada para esta quarta-feira (2), às 21h45, contra o Corinthians no Maracanã, jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Esse é um momento importante para o ex-lateral, que agora faz a transição de jogador para técnico em um dos maiores clubes do Brasil.