Luiz Eduardo Baptista, o BAP, tomará posse da cadeira de presidente do Flamengo no dia 18 de dezembro. Neste cenário, o empresário de 64 anos divulgou uma nota alertando os fornecedores do Rubro-Negro para que não assinem novos contratos com o clube até a passagem de bastão das gestões.

continua após a publicidade

➡️ Marcos Braz sai em defesa de VP do Flamengo: ‘Vou deixar um recadinho’

- Estamos aguardando o início do processo de transição. Por isso, recomendamos fortemente aos fornecedores atuais ou potenciais novos fornecedores do clube que evitem a assinatura de novos contratos ou a realização de alterações/renovações contratuais até o início da nova gestão em 01 de janeiro de 2025. É importante destacar que contratos celebrados nesse intervalo poderão ser revistos e, caso sejam considerados prejudiciais aos interesses do clube, serão invalidados - diz trecho da nota de BAP.

Dificuldade para iniciar processo de transição

Nos dias seguintes da eleição do Flamengo, que resultou na vitória de Luiz Eduardo Baptista, o BAP, da Chapa 1, a futura gestão já busca se aprofundar no cotidiano do clube. A intenção, no entanto, esbarra na vontade da diretoria atual, que não se mostrou favorável a começar o processo de transição neste momento.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Segundo o jornalista Venê Casagrande, a cúpula rubro-negra, liderada pelo mandatário Rodolfo Landim, está querendo adiar o início do processo de transição para o dia 18 de dezembro, quando BAP será empossado como presidente do clube.

Importante destacar que não há uma obrigação para a atual gestão adiantar a passagem do bastão. Entretanto, alguns clubes adotam esse método para facilitar o planejamento para o início do próximo ano.

continua após a publicidade

BAP durante a eleição no Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Veja a nota completa de BAP, novo presidente do Flamengo

NOTA AOS FORNECEDORES DO CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO

A nova gestão eleita para o Clube de Regatas do Flamengo nos próximos três anos, composta por Luiz Eduardo Baptista e Flavio Willeman será empossada no dia 18 de dezembro de 2024.

Estamos aguardando o início do processo de transição. Por isso, recomendamos fortemente aos fornecedores atuais ou potenciais novos fornecedores do clube que evitem a assinatura de novos contratos ou a realização de alterações/renovações contratuais até o início da nova gestão em 01 de janeiro de 2025. É importante destacar que contratos celebrados nesse intervalo poderão ser revistos e, caso sejam considerados prejudiciais aos interesses do clube, serão invalidados.

Contamos com a compreensão e o apoio de todos para garantir uma transição responsável e alinhada às boas práticas de governança.