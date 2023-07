- Vou relatar algo que está no inquérito. Um presidente de uma das torcidas organizadas do Palmeiras conta que eles estavam no local com bandeiras, fazendo churrasco e que eles estavam vendo a torcida do Flamengo, do outro lado, sem nenhuma barreira. Ele diz que o tapume só foi colocado quando um ônibus chegou com mais torcedores rubro-negros. Mas que em nenhum momento tinha polícia no local.