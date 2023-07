Arrascaeta é uma das principais referências técnicas do Flamengo desde a sua chegada, em 2019. No entanto, o jogador tem recebido sondagens do futebol árabe e, segundo o empresário André Cury, que intermediou as negociações entre o Rubro-Negro e o Cruzeiro, o uruguaio deve ter oferta do Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo e Luís Castro, nos próximos dias.



O camisa 14 é considerado inegociável pelo Flamengo, mas, caso os árabes decidam pagar a multa rescisória, a decisão de deixar o Rio de Janeiro dependerá apenas da vontade do atleta. No contrato de Arrascaeta, contudo, o Rubro-Negro se preparou para a proposta e estipulou o valor de saída: 50 milhões de euros (R$ 260 milhões).