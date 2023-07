- Eu discordo completamente da mudança de delegacia. No meu entender, se há uma delegacia especializada, o Dr. Saad é um delegado íntegro, que tem experiência nessa área, no entender da defesa as investigações devem permanecer no Drade e ir para o DHPP é um grande equívoco. O delegado conhece essa relação que envolve a violência no futebol, então a gente vai se manifestar no processo em cima disso, obviamente nós já havíamos nos manifestado ontem, vamos nos manifestar novamente hoje, acerca do relatório apresentado para o Ministério Público, nós vamos concordar de novo com a questão do pedido de liberdade dele, mas vamos pedir que o inquérito fique aqui (no Drade).