Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 31/07/2024 - 23:52 • Rio de Janeiro (RJ)

Mesmo com a vitória sobre o Palmeiras, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, esbravejou ao comentar a atuação do VAR na partida pela Copa do Brasil. Em tom irônico, o dirigente afirmou que o operador do árbitro de vídeo, Igor Junio Benevenuto de Oliveira, "está de parabéns" por não recomendar a expulsão de Raphael Veiga após forte entrada em Pulgar.

Basicamente a do Pulgar, em que o Igor Benevenuto não conseguiu, dentro de uma tranquilidade, dentro de uma sala com ar condicionado, ver e rever o lance. Para, continua e volta. Não conseguiu ver a expulsão. Ele está de parabéns — ironizou Marcos Braz

O diretor Bruno Spindel também foi mais um dirigente a se manifestar. Antes do técnico Tite conceder entrevista coletiva, o executivo disse que estava "decepcionado" com a atuação do VAR.

- A gente está muito decepcionado com a atuação do VAR nessa noite, até queria saber a opinião de vocês, se tem algum de vocês que acha que a entrada do Veiga no Erick, acima do tornozelo, não era para expulsão. Não sei se as câmeras do VAR são suficientes para enxergar ou não. Queria entender o que se passa na cabeça do Igor Benevenuto para não chamar para expulsão num lance clássico desses.

- Tenho certeza que na Libertadores, com os critérios dos árbitros, era expulsão sumária. Não consigo entender sinceramente. Vou passar a semana inteira sem entender. Talvez não tivesse funcionando o VAR, o árbitro teria que avisar os capitães. Tem consequência no jogo de hoje e de quarta.

- Jogador importantíssimo do Palmeiras, no momento da entrada, ele já tem uma reação de arrependimento da consequência do erro dele como atleta, de ter feito uma entrada para expulsão e que teria consequências para jogo de hoje e para o de volta. Queria entender o que se passa na cabeça do VAR, se tem pouca imagem para ver para avaliar e sequer chamar pra revisão.

A jogada também causou revolta dos rubro-negros nas redes sociais. Inclusive, os torcedores do Flamengo ironizaram dizendo que depois falam que é "VARmengo".

Agora, o Flamengo volta a entrar em campo no final de semana. O Rubro-Negro viaja para enfrentar o São Paulo, no Morumbis, às 21h30 de sábado (3). Já o Palmeiras vai até Porto Alegre, onde joga contra o Internacional, às 17h de dominho (4), no Beira-Rio.