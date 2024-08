Flamengo largou na frente na disputa por uma vaga nas quartas da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 31/07/2024 - 21:56 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo venceu o Palmeiras por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (31), em partida válida pelo no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, no Maracanã. Os gols do Rubro-Negro foram marcados por Pedro e Luiz Araújo.

Com o resultado, o Flamengo praticamente está classifficado para as quartas de final da Copa do Brasil. O Rubro-Negro pode até mesmo perder por um gol de diferença.

Já o Palmeiras tem uma árdua missão para avançar às quartas da Copa do Brasil. Se vencer por dois gols de diferença, a disputa vai para os pênaltis. Se for por três gols, o Alviverde se classifica direto para a próxima fase.

Agora, o Flamengo volta a entrar em campo no final de semana. O Rubro-Negro viaja para enfrentar o São Paulo, no Morumbis, às 21h30 de sábado (3). Já o Palmeiras vai até Porto Alegre, onde joga contra o Internacional, às 17h de dominho (4), no Beira-Rio.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 0 PALMEIRAS

OITAVAS DE FINAL (IDA) - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 31 de julho de 2024, às 20h;

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ);

🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA-SC);

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Bruno Boschilia (FIFA-PR);

🖥️ VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (FIFA-MG).

⚽ Gols: Pedro (11' do 2ºT) e Luiz Araújo (27' do 2ºT);

🟨 Cartões Amarelos: Pulgar (FLA); Raphael Veiga, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Lázaro (PAL);

🟥 Cartões Vermelhos: -

🏟️ Público Presente: 64.706;

💰 Renda: R$ 3.832.882,50.

⚽ ESCALAÇÕES:

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar (Léo Ortiz), De la Cruz (Allan) e Arrascaeta; Gerson (Wesley), Everton Ceboblinha (Luiz Araújo) e Pedro (Gabigol).

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay (Mayke), Vitor Reis, Gustavo Gómez e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Zé Rafael (Gabriel Menino), Richard Ríos (Lázaro), Raphael Veiga (Dudu) e Felipe Anderson; Rony (Flaco López).