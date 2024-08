Mauro Cezar ironiza atuação do VAR em Flamengo x Palmeiras: ‘Sala refrigerada’

Mauro Cezer criticou o VAR em Flamengo x Palmeiras (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 22:10 • Rio de Janeiro (RJ)

Um lance polêmico chamou atenção em Flamengo x Palmeiras, nesta quarta-feira (31), pela Copa do Brasil. Veiga acertou o tornozelo de Pulgar no primeiro tempo e recebeu cartão amarelo. O jornalista Mauro Cezar publicou uma foto do lance e ironizou a atuação do VAR na jogada.

- Deve ser confortável a refrigerada sala do VAR, inevitável um cochilo - escreveu Mauro Cezar.

O técnico Tite e os jogadores do Flamengo reclamaram do lance e cobraram cartão vermelho para Veiga. No entanto, Bráulio da Silva Machado aplicou apenas o amarelo e não foi chamado pelo VAR para revisão do lance. Para o comentarista de arbitragem Sálvio Spínola, a decisão foi acertada.

- Realmente tem essa ação de pisão, mas eu não vejo com força para que seja agressão. Olhando em câmera lenta você pode falar outra coisa, mas o VAR não pode trabalhar com câmera lenta. Para mim, o cartão amarelo está bem resolvido - analisou Sálvio, na "Prime Video".