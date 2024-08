Tite exalta partida entre Flamengo e Palmeiras pela Copa do Brasil: ‘Desempenho não reflete o placar’

(Foto: Raul Arboleda/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 23:42 • Rio de Janeiro

O Flamengo venceu o Palmeiras no Maracanã e o técnico Tite ficou bastante satisfeito com o resultado. Além disso, o treinador também ficou orgulhoso do desempenho de sua equipe, que dominou completamente a partida.

- Os 100 minutos, por conta dos acréscimos, foi um grande jogo. Fizemos dois tempos muito parecidos em qual a diferença de um para o outro foi a precisão nas finalizações. Um grande clássico, duas equipes extraordinárias e que o desempenho não reflete o placar. — comentou Tite

- Eu parabenizei o Luiz no final e falei, você joga muito pela esquerda e pela direita. A maior parte da carreira dele foi jogando por aquele lado, cortando para dentro e com movimentações muito boas pelo lado esquerdo. Hoje, fez um gol e quase fez o segundo. Em determinado momento, ainda no primeiro tempo, a gente deixou eles flutuarem um pouco mais e principalmente pelo lado esquerdo para que o Ayrton pudesse atacar o espaço e depois podendo trocar com o Gerson, não em definitivo. E foi acontecendo por conta de algumas movimentações que fizemos, criando oportunidades para chegarmos ao gol do Palmeiras.

- Eu começo não quantificando dinheiro como qualidade. Eu fui campeão com o Caxias, em que o Ronaldinho Gaúcho sozinho ganhava em um mês o que o Caxias ganhava em um ano. E nós ganhamos de 3 a 0 do Grêmio e depois empatamos. Quantificação de dinheiro não determina qualificação profissional.

- Falamos da grandeza do clássico, do Palmeiras. Na nossa metodologia, trabalhamos em cima do próximo jogo, claro que mudando a competição, então mudamos o tipo de preparação. Focamos nos pontos fortes e mais frágeis do Palmeiras, trabalhamos em cima da nossa equipe, as opções que tínhamos, somente sem o Bruno, e assim segue.

- Agora temos um jogo muito em cima para recuperar quem jogou, analisar o adversário e trabalhar em cima, ver quem tem condições e um jogo que vale muito, a nossa continuidade na liderança. Então a partir de manhã já estaremos trabalhando para a partida contra o São Paulo e esquecendo o Palmeiras um pouco.

- Todos que entraram têm condições, entraram até em um tempo menor e mantiveram o nível de marcação agressiva e velocidade para sair no contra-ataque. E mesmo após a última substituição, conseguimos criar uma chance. Então vai seguir dentro dessa linha.

(Foto: Raul Arboleda/AFP)

Flamengo vence o Palmeiras e coloca um pé nas quartas de final da Copa do Brasil

Com o resultado, o Flamengo praticamente está classifficado para as quartas de final da Copa do Brasil. O Rubro-Negro pode até mesmo perder por um gol de diferença.

Já o Palmeiras tem uma árdua missão para avançar às quartas da Copa do Brasil. Se vencer por dois gols de diferença, a disputa vai para os pênaltis. Se for por três gols, o Alviverde se classifica direto para a próxima fase.

Agora, o Flamengo volta a entrar em campo no final de semana. O Rubro-Negro viaja para enfrentar o São Paulo, no Morumbis, às 21h30 de sábado (3). Já o Palmeiras vai até Porto Alegre, onde joga contra o Internacional, às 17h de dominho (4), no Beira-Rio.

Luiz Araújo marcou o segundo gol do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 0 PALMEIRAS

OITAVAS DE FINAL (IDA) - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 31 de julho de 2024, às 20h;

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ);

🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA-SC);

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Bruno Boschilia (FIFA-PR);

🖥️ VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (FIFA-MG).

⚽ Gols: Pedro (11' do 2ºT) e Luiz Araújo (27' do 2ºT);

🟨 Cartões Amarelos: Pulgar (FLA); Raphael Veiga, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Lázaro (PAL);

🟥 Cartões Vermelhos: -

🏟️ Público Presente: 64.706;

💰 Renda: R$ 3.832.882,50.

⚽ ESCALAÇÕES:

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar (Léo Ortiz), De la Cruz (Allan) e Arrascaeta; Gerson (Wesley), Everton Ceboblinha (Luiz Araújo) e Pedro (Gabigol).

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay (Mayke), Vitor Reis, Gustavo Gómez e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Zé Rafael (Gabriel Menino), Richard Ríos (Lázaro), Raphael Veiga (Dudu) e Felipe Anderson; Rony (Flaco López).