Após a repercussão negativa das recentes mudanças no futebol feminino do Flamengo, como a saída da técnica Rosana Augusto e a transferência da modalidade para a pasta de esportes olímpicos, o gerente André Rocha veio a público negar que o clube esteja passando por um desmanche. o clube anunciou Celso Silva, ex-treinador do sub-20 do São Paulo, como substituto de Rosana.

Nesta semana, o Lance! apurou que o Flamengo deve reduzir o investimento direto no futebol feminino e priorizar o uso da base nas próximas competições, além de destinar maior aporte financeiro ao vôlei.

Em entrevista à FlaTV, a TV do clube, o gerente de futebol feminino garantiu que o elenco será mantido e pediu tranquilidade à torcida.

— O que eu queria deixar claro para a torcida são alguns pontos. O primeiro é que a única saída do Flamengo foi a treinadora. O resto continua da mesma forma, os torcedores podem ficar tranquilos. Não existe desmanche no Flamengo, não existe — afirmou ele.

O que disse o dirigente do Flamengo

Rocha destacou ainda que, pela primeira vez, o clube deve ter menos mudanças no elenco entre uma temporada e outra.

— Temos tido de oito a dez mudanças por ano. Desta vez, será um número menor. A base da equipe é a mesma, e o Flamengo continua competitivo — disse André, sem especificar quantas atletas e quais nomes deixarão o clube.

Mesmo com o discurso de continuidade, o dirigente confirmou que o futebol feminino passará a ter independência orçamentária a partir de 2026, deixando de depender do futebol masculino.

— A partir do próximo ano, o futebol feminino caminha com as próprias pernas. Acreditamos na força da modalidade e vamos buscar parceiros no mercado. Pelo tamanho da marca Flamengo, temos certeza de que aparecerão empresas interessadas em fomentar o projeto — disse André.

