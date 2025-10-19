Flamengo divulga relacionados com novidade para enfrentar o Palmeiras; veja a lista
Saúl retorna à lista de Filipe Luís para o confronto direto pela liderança do Brasileirão
O Flamengo divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Palmeiras, neste domingo (19), e a grande novidade é o retorno de Saúl Ñíguez. O meia espanhol volta a ficar à disposição do técnico Filipe Luís para o confronto direto pela liderança do Brasileirão, que acontece às 16h, no Maracanã.
O retorno do experiente meio-campista espanhol é um reforço importante para Filipe Luís em um dos jogos mais cruciais da temporada. Saúl ficou fora das últimas duas partidas por dores no tornozelo e retorna para ser mais uma opção de peso para o treinador montar a equipe que tentará diminuir a vantagem do líder Palmeiras.
A partida no Maracanã é tratada como uma verdadeira decisão. O Palmeiras lidera o campeonato com 61 pontos, enquanto o Flamengo vem logo atrás, com 58. Uma vitória rubro-negra iguala a pontuação na tabela (embora o Verdão siga na frente pelo número de vitórias). Já um triunfo paulista abre seis pontos de vantagem na ponta. Mais de 70 mil torcedores são esperados para o confronto.
Veja a lista de relacionados do Flamengo:
Goleiros: Dyogo Alves, Matheus Cunha e Rossi;
Laterais: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Emerson Royal e Varela;
Zagueiros: Danilo, João Victor, Léo Ortiz e Léo Pereira;
Meio-campistas: Allan, Arrascaeta, Carrascal, De La Cruz, Evertton Araujo, Jorginho, Pulgar e Saúl.
Atacantes: Bruno Henrique, Juninho, Luiz Araújo, Michael, Pedro, Plata e Samuel Lino.
FLAMENGO X PALMEIRAS
29ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 19 de outubro de 2025, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: TV Globo, Premiere e GETV
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
⚽ Prováveis escalações
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo (Carrascal), Pedro e Lino.
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel (Marcelo Lomba); Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Raphael Veiga (Maurício); Flaco López e Vitor Roque.
