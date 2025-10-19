menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Ex-Flamengo, Marcos Braz discute com jornalista em partida da Série B; veja vídeo

Tensão à beira do campo marca encontro entre diretor e profissional da imprensa

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 19/10/2025
12:58
Marcos Braz discutiu com jornalista (Foto: Reprodução/Vídeo Ronaldo Santos)
Marcos Braz discutiu com jornalista (Foto: Reprodução/Vídeo Ronaldo Santos)
Marcos Braz, ex-dirigente do Flamengo, se envolveu em uma confusão neste sábado (18), durante a vitória do Remo sobre o Athletico-MG por 3 a 1 pela Série B. O atual diretor de futebol do clube do Pará discutiu com o jornalista Jorge Filho, do canal Meu Poderoso Leão.

Tudo começou após o terceiro gol do clube paraense. Marcos Braz se aproximou do jornalista para questionar comentários recentes sobre jogadores contratados.. O encontro chamou atenção por ocorrer em meio a outros profissionais de imprensa, com seguranças acompanhando de perto. O diretor de futebol chegou a chamar o jornalista de “covarde”.

— Você falou que era ex-jogador, sustenta p.... Covarde, eu contratei. Estou falando de uma coisa só, estou falando só de uma coisa. Você falou que o cara era ex-jogador — disparou Marcos Braz.

Nas imagens, o jornalista rebateu as declarações, mas por estar de costas não foi possível identificar o que disse.

Veja o vídeo abaixo:

O Remo ocupa a segunda posição na Série B, com 54 pontos em 33 jogos. Marcou 42 gols e sofreu 30. Nos últimos cinco jogos, teve uma sequência invicta de quatro partidas. Está dois pontos à frente do quinto colocado, Goiás, que soma 52 pontos.

Na próxima rodada, o time de Marcos Braz visita o Cuiabá, pela 34ª rodada da Série B.

Marcos Braz, executivo de futebol do Remo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Marcos Braz, executivo de futebol do Remo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Marcos Braz pelo Flamengo

Marcos Braz esteve à frente do Rubro-negro em 13 títulos entre 2019 e 2024 do Flamengo. Ele fez parte das conquistas de quatro Campeonatos Cariocas, duas edições de Campeonato Brasileiro, duas Copas do Brasil, duas Libertadores e duas Recopas Sul-Americana.

