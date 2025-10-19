Marcos Braz, ex-dirigente do Flamengo, se envolveu em uma confusão neste sábado (18), durante a vitória do Remo sobre o Athletico-MG por 3 a 1 pela Série B. O atual diretor de futebol do clube do Pará discutiu com o jornalista Jorge Filho, do canal Meu Poderoso Leão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Tudo começou após o terceiro gol do clube paraense. Marcos Braz se aproximou do jornalista para questionar comentários recentes sobre jogadores contratados.. O encontro chamou atenção por ocorrer em meio a outros profissionais de imprensa, com seguranças acompanhando de perto. O diretor de futebol chegou a chamar o jornalista de “covarde”.

— Você falou que era ex-jogador, sustenta p.... Covarde, eu contratei. Estou falando de uma coisa só, estou falando só de uma coisa. Você falou que o cara era ex-jogador — disparou Marcos Braz.

continua após a publicidade

Nas imagens, o jornalista rebateu as declarações, mas por estar de costas não foi possível identificar o que disse.

Veja o vídeo abaixo:

🚨🦁Apesar da festa azulina no Baenão, uma cena chamou a atenção na bera do campo:



Após o terceiro gol da vitória do Remo sobre o Athletic-MG por 3 a 1, o executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, foi em direção ao jornalista Jorge Filho, do canal Meu Poderoso Leão, fazer… pic.twitter.com/DStmMYndQh — Ronaldo Santos ⚽️🔥🏎️ (@ronaldaodars) October 19, 2025

O Remo ocupa a segunda posição na Série B, com 54 pontos em 33 jogos. Marcou 42 gols e sofreu 30. Nos últimos cinco jogos, teve uma sequência invicta de quatro partidas. Está dois pontos à frente do quinto colocado, Goiás, que soma 52 pontos.

Na próxima rodada, o time de Marcos Braz visita o Cuiabá, pela 34ª rodada da Série B.

Marcos Braz, executivo de futebol do Remo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Marcos Braz pelo Flamengo

Marcos Braz esteve à frente do Rubro-negro em 13 títulos entre 2019 e 2024 do Flamengo. Ele fez parte das conquistas de quatro Campeonatos Cariocas, duas edições de Campeonato Brasileiro, duas Copas do Brasil, duas Libertadores e duas Recopas Sul-Americana.