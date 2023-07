O Flamengo irá enfrentar o Grêmio na semifinal, e as datas e locais das partidas já foram definidos. O jogo de ida será disputado dia 26 de julho, na Arena do Grêmio, enquanto o confronto de volta será realizado dia 16 de agosto, no Maracanã. Do outro lado da chave, estão Corinthians e São Paulo. O primeiro duelo será na Neo Química Arena, e o segundo, no Morumbi.